Кокорин: «Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном сборе, а оставил на важные матчи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился своими впечатлениями от матча с «Легией» (2:0), который проходил на тренировочном сборе в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания). Напомним, что форвард записал на свой счет оба мяча.

«Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном сборе, а оставил на важные матчи. Это ведь просто подготовка к официальным встречам. Что касается этого матча, главный тренер сказал, что все, что мы готовили на тренировках, в игре прошло. Соперники на сборах стали уже сильнее, «Легия» играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами и на первом сборе. Теперь силы в матчах заканчиваются быстрее», – сказал Кокорин.

В текущем розыгрыше РФПЛ Кокорин сыграл в 17-ти матчах, забив три гола и сделав три голевые передачи.