Игроки «Тоттенхэма» вышли на матч с «Уикомб Уодерерс» в майках в поддержку Мэйсона, проломившего череп

Футболисты «Тоттенхэма» перед матчем 1/16 финала Кубка Англии против «Уикомб Уондерерс» вышли на поле в майках с надписью «Выздоравливай, Райан» в поддержку полузащитника «Халл Сити» Райана Мэйсона, ранее получившего тяжелую травму головы.

Напомним, экс-игрок «шпор» во время встречи 22-го тура АПЛ против «Челси» в одном из столкновений проломил череп, после чего был доставлен в больницу. Отмечалось, что у футболиста наблюдалось кровоизлияние в мозг.

В нынешнем сезоне Мэйсон провел за «Халл Сити» в АПЛ 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.