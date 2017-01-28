Семак: «На сборах игрокам «Уфы» нужно набраться терпения, работать, выкладываться»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поведал, как проходит процесс подготовки команды ко второй части сезона. В настоящее время уфимцы на Кипре проводят свой второй зимний сбор, который продлится до 7 февраля.

«Никаких вопросов к ребятам по самоотдаче нет, ни на первых сборах, ни на вторых. Начали работать с хорошим настроением. Конечно, сборы процесс сложный, его нужно пережить. Много работы, беговой в том числе. Нужно набраться терпения, работать, выкладываться. Мы прекрасно понимаем, что это хорошее подспорье в нашей дальнейшей работе.

Нам приходится ездить от гостиницы к полю, это вносит определенные коррективы в планирование. Но, в целом, у нас осталось небольшое количество беговой работы, которую мы тоже будем проводить. И, конечно, у нас будет три товарищеских матча, к которым мы должны хорошо подойти. В них нужно будет больше показывать то, над чем мы будем работать. Многие аспекты, которые мы не смогли увидеть на первых сборах, будем уделять и организации наших оборонительных действий, стандартных положений, по мере того как у нас будет появляться время.

Соперники товарищеских матчей известны. Два точно. Это болгарский клуб «Берое» (29 января) и «Левски» (2 февраля), третий соперник тоже известен, но пока не на сто процентов. Как только прояснится ситуация, мы скажем», – сказал Семак.

После 17-ти туров «Уфа» с 25-ю очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны еврокубков всего на три балла.