Спортивный директор «Томи»: «Конкретики по Йиранеку пока никакой нет»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов подчеркнул, что пока преждевременно говорить о возможном подписании защитника Мартина Йиранека. Ранее 37-летний игрок выразил желание вернуться в томский клуб, который покинул по завершении сезона-2015/16 после истечение срока контракта.

– Бывший защитник «Томи» Мартин Йиранек говорил, что готов помочь команде. Рассматриваете возможность возвращения ветерана?

– Я с ним нахожусь на связи. Пока рано о чем-то говорить, никакой конкретики по Мартину нет.