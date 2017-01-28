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    Фердинанд советует «МЮ» купить Гризманна и Бэйла

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал английский клуб приобрести новых футболистов. По его мнению, манкунианцы должны купить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    «Деньги у «МЮ» есть, поэтому я советую им заполучить и Гризманна, и Бэйла. Это замечательные футболисты, которых не нужно сравнивать. У них разные стили игры», – сказал Фердинанд.

    Стоит отметить, что рыночная стоимость Гризманна составляет 80 миллионов евро, тогда как Бэйл оценивается в 90 миллионов.

    Источник: Squawka Football

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    28.01.2017 11:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 28 января 2017, 19:46

      Жопа у мю не слипнется? Хотя я и так сомневаюсь что кто-то захочет валить на дно...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 28 января 2017, 14:18

      МЮ в ЛЧ не будет кто пойдет туда?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 января 2017, 12:44

      Ну емое советчик....если молодых не звёздных пареньков отметил бы....было бы другое дело....любой может сказать что ещё неймара..Суареса..и Месси советую купить ..толку то

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 28 января 2017, 12:35

      Моуринью не тот человек которому нравится когда ему советуют...

      -2
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