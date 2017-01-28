Фердинанд советует «МЮ» купить Гризманна и Бэйла

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал английский клуб приобрести новых футболистов. По его мнению, манкунианцы должны купить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна и полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

«Деньги у «МЮ» есть, поэтому я советую им заполучить и Гризманна, и Бэйла. Это замечательные футболисты, которых не нужно сравнивать. У них разные стили игры», – сказал Фердинанд.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Гризманна составляет 80 миллионов евро, тогда как Бэйл оценивается в 90 миллионов.