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Товарищеские матчи с участием «Уфы» и «Амкара» обслуживали подставные судьи

28 января 2017, 10:40
17

Федерация футбола Румынии планирует провести расследование товарищеских матчей с участием российских команд.

Как сообщает Gazeta Sporturilor, под подозрение попали контрольные встречи ЧФР – «Уфа» (2:0) и «Батошани» – «Амкар» (3:0). В обеих играх судьи заставляли румынские команды перебивать незабитые пенальти, а также добавляли к таймам более пяти минут.

Отмечается, что на матчах работала группировка, тесно связанная с букмекерскими конторами. Ранее предполагалось, что игру ЧФР – «Уфа» обслужит словенско-болгарская бригада судей, но в итоге матч обслуживали румыны. Встречу «Ботошани» – «Амкар» должны были рассудить турки, однако главным судьей на самом деле был Дан Петре из Румынии.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Амкар-Пермь Уфа ЧФР Клуж
Комментарии (17)
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ЖОРРО
1485589423
Сдать товарищеский матч,ну это ж прям смертный грех!!!А то что официальные сдают пофиг?)))
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Revolver76
1485590321
странно что вообще ставки предусмотрены на товарищеские матчи
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тайлер77
1485590582
Одно слово-Румын! Так он же Болгарин! Да? А какая разница?!
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vladik12
1485591351
БК давно пора прекратить работать с товарняками.
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Joko21
1485592253
Букеры на товарняках зарабатывают деньги? Докатились
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Muzaved
1485596523
А команды то были настоящие?)))
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alexis02lion
1485599118
О как. Команды румынские, судьи румынские. Где-то я уже про левый пенальти или гол в ворота Уфы читал, теперь всё ещё интереснее стало. А смысл на товарняки вообще делать ставки? Какая там мотивация, только проверка резерва. Вон даже Палыч, да и Муслимыч не особо переживают по поводу результата.
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dimid
1485601865
что это сейчас решит?!
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TERIA-76
1485602187
Как только бабло не делают)))
Ответить
Urry
1485602406
откуда их берут
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