Товарищеские матчи с участием «Уфы» и «Амкара» обслуживали подставные судьи

Федерация футбола Румынии планирует провести расследование товарищеских матчей с участием российских команд.

Как сообщает Gazeta Sporturilor, под подозрение попали контрольные встречи ЧФР – «Уфа» (2:0) и «Батошани» – «Амкар» (3:0). В обеих играх судьи заставляли румынские команды перебивать незабитые пенальти, а также добавляли к таймам более пяти минут.

Отмечается, что на матчах работала группировка, тесно связанная с букмекерскими конторами. Ранее предполагалось, что игру ЧФР – «Уфа» обслужит словенско-болгарская бригада судей, но в итоге матч обслуживали румыны. Встречу «Ботошани» – «Амкар» должны были рассудить турки, однако главным судьей на самом деле был Дан Петре из Румынии.