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    Товарищеские матчи с участием «Уфы» и «Амкара» обслуживали подставные судьи

    Федерация футбола Румынии планирует провести расследование товарищеских матчей с участием российских команд.

    Как сообщает Gazeta Sporturilor, под подозрение попали контрольные встречи ЧФР – «Уфа» (2:0) и «Батошани» – «Амкар» (3:0). В обеих играх судьи заставляли румынские команды перебивать незабитые пенальти, а также добавляли к таймам более пяти минут.

    Отмечается, что на матчах работала группировка, тесно связанная с букмекерскими конторами. Ранее предполагалось, что игру ЧФР – «Уфа» обслужит словенско-болгарская бригада судей, но в итоге матч обслуживали румыны. Встречу «Ботошани» – «Амкар» должны были рассудить турки, однако главным судьей на самом деле был Дан Петре из Румынии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2017 10:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +722

      Urry 28 января 2017, 14:20

      откуда их берут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 28 января 2017, 14:16

      Как только бабло не делают)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 28 января 2017, 14:11

      что это сейчас решит?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 января 2017, 13:25

      О как. Команды румынские, судьи румынские. Где-то я уже про левый пенальти или гол в ворота Уфы читал, теперь всё ещё интереснее стало. А смысл на товарняки вообще делать ставки? Какая там мотивация, только проверка резерва. Вон даже Палыч, да и Муслимыч не особо переживают по поводу результата.

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > alexis02lion 28 января 2017, 13:50

      дело то не в переживаниях Палыча а в букмекерах

      0
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 28 января 2017, 12:42

      А команды то были настоящие?)))

      0
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      Рейтинг: +13

      ultrasmsk123 28 января 2017, 12:40

      кстати вариант с тем что кто то зарядил баснословную сумму на то что в первом тайме не будет гола... а нужно было сделать чтобы он проиграл.... вот как раз и вариант матче с уфой

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 января 2017, 11:30

      Букеры на товарняках зарабатывают деньги? Докатились

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Joko21 28 января 2017, 13:52

      мелочь а приятно

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 28 января 2017, 11:16

      а так же играли поддельные футболисты.. а как иначе? разве можно этих игруль называть футболистами?

      0
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 28 января 2017, 11:03

      Одно слово-Румын!
      Так он же Болгарин!
      Да? А какая разница?!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > тайлер77 28 января 2017, 12:13

      мне бы женщину белую-белую
      ну а впрочем какая разница
      я б загнул её раком к дереву
      и впердолил бы в толстую задницу
      Владимир Владимирович Маяковский

      0
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 28 января 2017, 10:58

      странно что вообще ставки предусмотрены на товарищеские матчи

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