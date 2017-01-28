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    Антон Миранчук: «Не терпится присоединиться к ребятам на поле»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму на первом сборе железнодорожников, приступил к индивидуальной работе в тренажерном зале. Россиянин признался, что соскучился по футболу.

    «По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего — прорвемся!

    Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану. Тем более, что ребята из команды и тренерский штаб меня всячески поддерживают, за что им огромное спасибо!» – сказал Миранчук.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    28.01.2017 10:27
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