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    Макларен: «Горжусь своими игроками за встречу с «Лестером»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Стив Макларен поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Кубка Англии против «Лестера». Напомним, что его команда упустила победу, сыграв с «лисами» вничью со счетом 2:2.

    «Мы отдали все силы, продемонстрировав свой характер. Очень сильно провели вторую половину встречи, а наш вратарь совершил несколько хороших спасений. Боролись до конца, ведь никто из нас не желал ничейного результата. Это была отличная игра, и я горжусь своими подопечными», – сказал Макларен.

    Дата переигровки матча между командами станет известна позднее.

    Источник: BBC

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    28.01.2017 08:50
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