Макларен: «Горжусь своими игроками за встречу с «Лестером»

Главный тренер «Дерби Каунти» Стив Макларен поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Кубка Англии против «Лестера». Напомним, что его команда упустила победу, сыграв с «лисами» вничью со счетом 2:2.

«Мы отдали все силы, продемонстрировав свой характер. Очень сильно провели вторую половину встречи, а наш вратарь совершил несколько хороших спасений. Боролись до конца, ведь никто из нас не желал ничейного результата. Это была отличная игра, и я горжусь своими подопечными», – сказал Макларен.

Дата переигровки матча между командами станет известна позднее.