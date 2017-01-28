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    Селихов: «Об интересе со стороны «Зенита» говорили, но до конкретики не дошло»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что к нему проявлял интерес «Зенит» перед переходом в московский клуб. Напомним, что бывший вратарь «Амкара» этой зимой подписал с красно-белыми контракт на 4,5 года.

    – Насколько соответствовали истине разговоры об интересе «Зенита»?

    – Мне говорили, что подобное имело место. Но до конкретики не дошло.

    – В итоге «Зенит» взял Лунева. У вас с ним будет заочное соперничество вратарей нового поколения.

    – Мне предстоит соперничество с самим собой. И моя задача – чтобы «Спартак» всегда выигрывал. Вернее, не моя, а наша – на первом месте у меня команда. А свое «я» – на последнем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2017 06:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 января 2017, 08:13

      Хорошо сказал.

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