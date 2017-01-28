Селихов: «Об интересе со стороны «Зенита» говорили, но до конкретики не дошло»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов признался, что к нему проявлял интерес «Зенит» перед переходом в московский клуб. Напомним, что бывший вратарь «Амкара» этой зимой подписал с красно-белыми контракт на 4,5 года.

– Насколько соответствовали истине разговоры об интересе «Зенита»?

– Мне говорили, что подобное имело место. Но до конкретики не дошло.

– В итоге «Зенит» взял Лунева. У вас с ним будет заочное соперничество вратарей нового поколения.

– Мне предстоит соперничество с самим собой. И моя задача – чтобы «Спартак» всегда выигрывал. Вернее, не моя, а наша – на первом месте у меня команда. А свое «я» – на последнем.