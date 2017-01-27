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  • Орещук: «Иванович – лучший защитник РФПЛ? В данный момент нет»

Орещук: «Иванович – лучший защитник РФПЛ? В данный момент нет»

27 января 2017, 23:43
6

Бывший спортдиректор «Динамо» Роман Орещук считает, что потенциальный новичок «Зенита» Бранислав Иванович не стоит годового оклада в 5 миллионов евро.

«Футболист он, конечно, топовый, но 5 миллионов в год – это перебор. Тем более на данный момент я не назову его лучшим защитником РФПЛ. На мой взгляд, есть несколько футболистов сильнее Ивановича», – заявил Орещук.

По предварительной информации, Иванович подпишет контракт с «Зенитом» на 2,5 года. Из «Челси», по всей видимости, сербский футболист вернется в Россию, где ранее выступал за «Локомотив», на правах свободного агента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (6)
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loko-the_best
1485550190
Лучше бы обратно к нам вернулся) Уж по поводу связки Чорлука-Иванович точно никто и слова не скажет)
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VikNMar
1485551691
Кокорину 5 не много , а Ивановичу много ......... Да он в " Челси " забивал больше , чем Кокорин в РФПЛ ....... Кстати важные голы ( как Серхи Рамос ).
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fon_der_tan
1485555684
Лучший Чорлука
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David_Fio
1485563099
Не, он не лучший! Он лучший из лучших!
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dimon2602
1485611847
Конечно уже не лучший
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