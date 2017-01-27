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    Орещук: «Иванович – лучший защитник РФПЛ? В данный момент нет»

    Бывший спортдиректор «Динамо» Роман Орещук считает, что потенциальный новичок «Зенита» Бранислав Иванович не стоит годового оклада в 5 миллионов евро.

    «Футболист он, конечно, топовый, но 5 миллионов в год – это перебор. Тем более на данный момент я не назову его лучшим защитником РФПЛ. На мой взгляд, есть несколько футболистов сильнее Ивановича», – заявил Орещук.

    По предварительной информации, Иванович подпишет контракт с «Зенитом» на 2,5 года. Из «Челси», по всей видимости, сербский футболист вернется в Россию, где ранее выступал за «Локомотив», на правах свободного агента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 23:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 28 января 2017, 16:57

      Конечно уже не лучший

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 28 января 2017, 03:24

      Не, он не лучший! Он лучший из лучших!

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 28 января 2017, 01:21

      Лучший Чорлука

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 января 2017, 00:14

      Кокорину 5 не много , а Ивановичу много ......... Да он в " Челси " забивал больше , чем Кокорин в РФПЛ ....... Кстати важные голы ( как Серхи Рамос ).

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 января 2017, 23:49

      Лучше бы обратно к нам вернулся) Уж по поводу связки Чорлука-Иванович точно никто и слова не скажет)

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