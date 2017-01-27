Орещук: «Иванович – лучший защитник РФПЛ? В данный момент нет»

Бывший спортдиректор «Динамо» Роман Орещук считает, что потенциальный новичок «Зенита» Бранислав Иванович не стоит годового оклада в 5 миллионов евро.

«Футболист он, конечно, топовый, но 5 миллионов в год – это перебор. Тем более на данный момент я не назову его лучшим защитником РФПЛ. На мой взгляд, есть несколько футболистов сильнее Ивановича», – заявил Орещук.

По предварительной информации, Иванович подпишет контракт с «Зенитом» на 2,5 года. Из «Челси», по всей видимости, сербский футболист вернется в Россию, где ранее выступал за «Локомотив», на правах свободного агента.