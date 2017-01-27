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    Алдонин ждет еще трансферных сюрпризов от «Зенита»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейцам будет сложно конкурировать с «Зенитом» во второй части чемпионата.

    «Объективно говоря, ЦСКА будет сложно нагнать «Зенит», который под руководством Мирчи Лучиску должен еще прибавить. Это, безусловно, признанный мастер своего дела, способный превратить среднего игрока в мастера европейского уровня. У Луческу есть тот самый селекционный дар. Так что я жду еще трансферных сюрпризов от «Зенита», – сказал Алдонин.

    Напомним, что после 17 туров ЦСКА отстает от питерского клуба на восемь очков.

    Источник: Спорт FM

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    27.01.2017 21:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 28 января 2017, 01:15

      Алдонин уже ушёл...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      Зенит-84 28 января 2017, 00:40

      ЦСКА отстает от Зенита на 3 очка всего...
      А вот на 8 очков отстает от Спартака... опечатка в тексте

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