Алдонин ждет еще трансферных сюрпризов от «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейцам будет сложно конкурировать с «Зенитом» во второй части чемпионата.

«Объективно говоря, ЦСКА будет сложно нагнать «Зенит», который под руководством Мирчи Лучиску должен еще прибавить. Это, безусловно, признанный мастер своего дела, способный превратить среднего игрока в мастера европейского уровня. У Луческу есть тот самый селекционный дар. Так что я жду еще трансферных сюрпризов от «Зенита», – сказал Алдонин.

Напомним, что после 17 туров ЦСКА отстает от питерского клуба на восемь очков.