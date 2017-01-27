Венгер пропустит ближайшие матчи «Арсенала» из-за дисквалификации

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер получил 4-матчевую дисквалификацию за свое поведение в поединке с «Бернли» (2:1).

Напомним, что специалист в резкой форме выразил недовольство действиями судейской бригады, когда на 92-й минуте игры в ворота «канониров» был назначен пенальти. Вдобавок Венгер толкнул арбитра, который попросил его покинуть пределы технической зоны.

Таким образом, специалист пропустит матч против «Саутгемптона» в Кубке Англии, а также три игры АПЛ – с «Уотфордом», «Челси» и «Халлом».

Отметим также, что Венгер подвергся денежному штрафу в 25 тысяч фунтов.