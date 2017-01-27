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    Венгер пропустит ближайшие матчи «Арсенала» из-за дисквалификации

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер получил 4-матчевую дисквалификацию за свое поведение в поединке с «Бернли» (2:1).

    Напомним, что специалист в резкой форме выразил недовольство действиями судейской бригады, когда на 92-й минуте игры в ворота «канониров» был назначен пенальти. Вдобавок Венгер толкнул арбитра, который попросил его покинуть пределы технической зоны.

    Таким образом, специалист пропустит матч против «Саутгемптона» в Кубке Англии, а также три игры АПЛ – с «Уотфордом», «Челси» и «Халлом».

    Отметим также, что Венгер подвергся денежному штрафу в 25 тысяч фунтов.

    Источник: ESPN

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    27.01.2017 21:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 28 января 2017, 12:21

      Раз сам Венгер толкнул судейку, значит, было за что.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 28 января 2017, 09:06

      может хоть Боулд с заменами тупить не будет)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 28 января 2017, 07:31

      Валидольный был матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 28 января 2017, 00:59

      Старость нервишки уже не те)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 28 января 2017, 00:37

      Эрнани принес «Зениту» победу в товарищеском матче против «Волеренги»

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