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    «Матч ТВ» ведет переговоры о показе контрольных матчей «Спартака»

    Руководство канала «Матч ТВ» в настоящее время ведет переговоры о показе контрольных матчей московского «Спартака».

    Как только будет достигнуто конкретное решение по данному вопросу, канал обнародует даты и время начала трансляций. Поэтому, как предупреждают телевизионщики, сетка вещания «Матч ТВ» может претерпеть изменения.

    Напомним, что в настоящее время «Спартак» находится на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. На 28 января у красно-белых запланирован матч с «Жилиной», а 31-го января «Спартак» сыграет с «Копенгагеном».

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.01.2017 19:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 января 2017, 03:11

      Ждём-с...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 28 января 2017, 01:00

      да скоро уже и официальные начнутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 27 января 2017, 22:56

      Спартак обязательно надо показывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2017, 22:03

      Отлично... Хоть с нормальными комментами можно будет посмотреть игры Спартака... При всём уважении, Трахтыча на ютубе во время товарняков всегда отключаю, а в тишине или под музон смотреть любимую команду это совсем не то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 27 января 2017, 21:05

      Хорошо смотреть бесплатно игры Спартака !.. "Матч ТВ" , а нельзя ли заодно показывать игры их возможных конкурентов по ЛЧ ? Или рановато? Хи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 27 января 2017, 20:59

      надо показывать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 27 января 2017, 20:13

      Годится, всегда приятно смотреть качественные трансляции.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 27 января 2017, 19:39

      О, ништяк.

      2
      Ответить
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