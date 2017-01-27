«Матч ТВ» ведет переговоры о показе контрольных матчей «Спартака»

Руководство канала «Матч ТВ» в настоящее время ведет переговоры о показе контрольных матчей московского «Спартака».

Как только будет достигнуто конкретное решение по данному вопросу, канал обнародует даты и время начала трансляций. Поэтому, как предупреждают телевизионщики, сетка вещания «Матч ТВ» может претерпеть изменения.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» находится на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. На 28 января у красно-белых запланирован матч с «Жилиной», а 31-го января «Спартак» сыграет с «Копенгагеном».