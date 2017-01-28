Кубок Англии. «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из турнира

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» у себя дома, пропустив два гола по истечении первого тайма, потерпел поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 и вылетел и розыгрыша турнира.
Отметим, что один из авторов голов Андреас Вайманн трижды поражал ворота «Ливерпуля» на «Энфилд Роуд» в последних четырех встречах.
Добавим, что соперник «Вулверхэмптона» по 1/8 финала определится в результате жеребьевки.
Кубок Англии. 1/16 финала
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Стирмен, 1; 0:2 – Вайманн, 41; 1:2 – Ориги, 86.
Источник: Бомбардир.ру