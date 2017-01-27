Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Административное здание «Томи» будет выставлено на торги за 66 миллионов

    Специалисты УФССП оценили арестованное за долги административное здание «Томи» в 65,8 миллиона рублей.

    «Произведена оценка административно-бытового корпуса «Томи». Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

    На данный момент задолженность клуба по налогам составляет 32 миллиона рублей. Стоит отметить, что клуб может отозвать имущество с реализации только в случае, если задолженность будет погашена полностью.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2017 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 января 2017, 17:56

      Да.. нету денег, нету и футбола..печально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 января 2017, 11:30

      жаль томь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11