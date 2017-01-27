Административное здание «Томи» будет выставлено на торги за 66 миллионов

Специалисты УФССП оценили арестованное за долги административное здание «Томи» в 65,8 миллиона рублей.

«Произведена оценка административно-бытового корпуса «Томи». Процедуру проводила специализированная оценочная организация. Рыночная стоимость объекта, по которой планируется его передать на торги, составляет 65,8 миллиона рублей», – говорится в сообщении пресс-службы УФССП.

На данный момент задолженность клуба по налогам составляет 32 миллиона рублей. Стоит отметить, что клуб может отозвать имущество с реализации только в случае, если задолженность будет погашена полностью.