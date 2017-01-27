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    Черчесов просмотрит два матча «Спартака» на сборах в Абу-Даби

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в Абу-Даби на подготовительном сборе «Спартака». Он рассказал о причинах своего появления в стане столичного клуба.

    «Я посмотрю две игры, которые предстоят «Спартаку». Потом с полной информацией отправлюсь домой. Я провел много времени в «Спартаке». Этого отнять нельзя, но теперь надо смотреть на вещи под другим углом.

    В «Спартак» перешли Самедов и Джикия – два футболиста, которые были задействованы у меня в сборной. Хотел бы своими словами посмотреть, как они адаптируются. С Каррерой по этому поводу тоже переговорю», – сказал Черчесов.

    «Спартак» после 17 туров находится на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, записав на свой счет 40 очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.01.2017 10:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +752

      alex1004 27 января 2017, 11:13

      "Хотел бы своими словами посмотреть, как они адаптируются."

      "...своими словами посмотреть" - интересно, это как?

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > alex1004 27 января 2017, 11:29

      ну как то так XD

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > alex1004 27 января 2017, 11:36

      на то они и горцы))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > alex1004 27 января 2017, 13:32

      у редактора спроси))походу слова с глазами перепутал)

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