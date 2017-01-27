Черчесов просмотрит два матча «Спартака» на сборах в Абу-Даби

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в Абу-Даби на подготовительном сборе «Спартака». Он рассказал о причинах своего появления в стане столичного клуба.

«Я посмотрю две игры, которые предстоят «Спартаку». Потом с полной информацией отправлюсь домой. Я провел много времени в «Спартаке». Этого отнять нельзя, но теперь надо смотреть на вещи под другим углом.

В «Спартак» перешли Самедов и Джикия – два футболиста, которые были задействованы у меня в сборной. Хотел бы своими словами посмотреть, как они адаптируются. С Каррерой по этому поводу тоже переговорю», – сказал Черчесов.

«Спартак» после 17 туров находится на первой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, записав на свой счет 40 очков.