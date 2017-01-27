Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Промес: «Не покину «Спартак», пока с ним не случится что-то хорошее»

Промес: «Не покину «Спартак», пока с ним не случится что-то хорошее»

27 января 2017, 00:01
30

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что не планирует покидать московскую команду, пока она не добьется успехов. Напомним, 25-летний голландец выступает за красно-белых с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

– Можете пообещать, что не уйдете из «Спартака» этой зимой?

– Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал четко, что не уйду никуда, пока в «Спартаке» не случится что-то хорошее. На данный момент мы еще ничего не добились. Определенно сейчас не время уходить.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, записав на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sidul1
1485465495
это он зря,Спартак своеобразная команда,может и не дождаться успеха
Ответить
VikNMar
1485466373
Это ты парень зря сказал , теперь у тебя два варианта : или стать брехуном , или ничего в жизни не выиграть ............ решай .
Ответить
TYSON95
1485470149
по ходу состарится в спартаке
Ответить
"supermax"
1485470795
одни шутники...на *уй послать некого
Ответить
Kulima
1485474637
А вот что-то из серии "копа дель соль", будет считаться хорошим?
Ответить
Zubo
1485474934
на всегда что-ли решил остаться ?
Ответить
agrmark
1485488345
Молодец Промес, побед со Спартаком!
Ответить
BoltCX
1485492098
ну до 2021 возможно что-то и случится. как минимум бронза - это точно))
Ответить
Фан666
1485492106
ну так может и карьеру в Спартаке завершить. Врет негритенок
Ответить
NEMETSRUS
1485496271
Значит останется навечно ;-)
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
5
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
5
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
3
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
7
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+