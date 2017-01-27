Промес: «Не покину «Спартак», пока с ним не случится что-то хорошее»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что не планирует покидать московскую команду, пока она не добьется успехов. Напомним, 25-летний голландец выступает за красно-белых с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

– Можете пообещать, что не уйдете из «Спартака» этой зимой?

– Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал четко, что не уйду никуда, пока в «Спартаке» не случится что-то хорошее. На данный момент мы еще ничего не добились. Определенно сейчас не время уходить.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, записав на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.