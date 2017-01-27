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    Промес: «Не покину «Спартак», пока с ним не случится что-то хорошее»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что не планирует покидать московскую команду, пока она не добьется успехов. Напомним, 25-летний голландец выступает за красно-белых с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    – Можете пообещать, что не уйдете из «Спартака» этой зимой?

    – Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал четко, что не уйду никуда, пока в «Спартаке» не случится что-то хорошее. На данный момент мы еще ничего не добились. Определенно сейчас не время уходить.

    В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, записав на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2017 00:01
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 января 2017, 13:55

      Я думаю, если люди так ненавидят Спартак и его фанатов, это говорит о том, что у них просто нет поводов любить свою команды и гордиться ей, вот и бесятся от невыносимой зависти, что у нас все так хорошо. И даже если у нас дела идут не очень, то все равно все супер, ведь есть команда Спартак, и мы за нее болеем!

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 27 января 2017, 08:51

      Значит останется навечно ;-)

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 27 января 2017, 08:21

      мечты бывают и сбываются ................................................

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 января 2017, 07:41

      ну так может и карьеру в Спартаке завершить. Врет негритенок

      -3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 27 января 2017, 07:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну до 2021 возможно что-то и случится. как минимум бронза - это точно))

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BoltCX 27 января 2017, 09:24

      С шестого места медальки не дают, а если вдруг выше, то только до АЕКа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 27 января 2017, 06:56

      видимо предложений стоящих пока нет. В России играет, в Англию попадет и будет со скамейки наблюдать.

      2
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      Рейтинг: +173

      agrmark 27 января 2017, 06:39

      Молодец Промес, побед со Спартаком!

      3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 27 января 2017, 05:47

      Получит бронзу и в Англию, за Лестер

      -2
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 27 января 2017, 05:47

      Красавец!)

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 27 января 2017, 05:24

      бздит

      -2
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