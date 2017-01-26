Промес: «Любимое слово на русском – братуха»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих познаниях в русском языке. Как заявил 25-летний голландец, его любимым словом является «братуха».

– Какие у вас любимые слова на русском?

– Это плохие слова, но любимое слово – братуха. Каждое утро я просил моего водителя Олега научить меня новому слову. Он ответил: «Заходи в здание и говори всем: «Как дела?». Мне начали отвечать: «Хорошо, как ты?». А я даже понять не мог, что мне сказали. Водитель объяснил, и я целую неделю ходил и спрашивал: «Как дела?». Потом мне надоело. Попросил Олега дать мне новое слово. Он ответил: «Заходишь и говоришь: «Как дела, братуха?» Я так и сделал. Вы бы видели реакцию! Все сразу «Воу-Воу, Промес – братуха». Я снова – к водителю, мол, почему у всех такая реакция? Олег объяснил, что братуха – это брат, очень дружелюбное обращение. И с тех пор пошло. Говорю всем: «Привет, братуха». Все весело реагируют. Меня тоже стали называть братуха.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за московский клуб в РФПЛ 14 матчей, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач.