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Промес: «Любимое слово на русском – братуха»

26 января 2017, 22:33
3

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих познаниях в русском языке. Как заявил 25-летний голландец, его любимым словом является «братуха».

– Какие у вас любимые слова на русском?

– Это плохие слова, но любимое слово – братуха. Каждое утро я просил моего водителя Олега научить меня новому слову. Он ответил: «Заходи в здание и говори всем: «Как дела?». Мне начали отвечать: «Хорошо, как ты?». А я даже понять не мог, что мне сказали. Водитель объяснил, и я целую неделю ходил и спрашивал: «Как дела?». Потом мне надоело. Попросил Олега дать мне новое слово. Он ответил: «Заходишь и говоришь: «Как дела, братуха?» Я так и сделал. Вы бы видели реакцию! Все сразу «Воу-Воу, Промес – братуха». Я снова – к водителю, мол, почему у всех такая реакция? Олег объяснил, что братуха – это брат, очень дружелюбное обращение. И с тех пор пошло. Говорю всем: «Привет, братуха». Все весело реагируют. Меня тоже стали называть братуха.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за московский клуб в РФПЛ 14 матчей, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (3)
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alll-1
1485462901
Квинси Промес всем красно-белым братуха
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CSKA471
1485463787
Веселый парень этот Промес!
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Freux
1485485946
Удачи тебе Антоха!))
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