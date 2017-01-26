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    Дзагоев: «Будем выезжать на том, что есть, а есть немало»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент армейцы занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    «Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.

    Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели», – сказал Дзагоев.

    Добавим, что ЦСКА является действующим чемпионом России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 22:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 12:45

      в этому году врятли стать чемпионом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 января 2017, 01:16

      Есть не мало , но многого и нет.А чем филосовствовать , то лучше бы побольше выкладывался на тренировках и в игре

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 26 января 2017, 22:40

      Если ЕСТЬ НЕМАЛО, потеряется форма. Лучше соблюдать режим, а там уж как сложится...

      2
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