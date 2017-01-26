Дзагоев: «Будем выезжать на том, что есть, а есть немало»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент армейцы занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

«Не могу сказать точно, выиграем ли мы чемпионат: впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.

Мы долгое время провели вместе со Слуцким. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели», – сказал Дзагоев.

Добавим, что ЦСКА является действующим чемпионом России.