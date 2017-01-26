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  • Булыкин: «Наши футболисты, как только получают большие деньги, заканчивают играть в футбол»

Булыкин: «Наши футболисты, как только получают большие деньги, заканчивают играть в футбол»

26 января 2017, 21:24
5

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с контрактом Алексея Миранчука в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин намерен разорвать соглашение с московским клубом.

«В Европе совсем другая ситуация. Там футболисту выплачивают среднюю зарплату, но при этом высокие бонусы за игру. Это правильно. У нас же многие получают большие деньги, как только засветились в Премьер-лиге, и заканчивают играть в футбол. Много «мутных» трансферов, но посоветовал бы игрокам не участвовать в этом, чтобы помогать нашему футболу выйти на новый уровень без агентских откатов и компенсаций спортивным директорам.

Миранчука мы еще не потеряли. Да, он ужасно играл из-за проблем с контрактом, показал низкую результативность, но остался перспективным игроком. На месте «Локомотива» попробовал бы вернуться за стол переговоров, обсудив тему с бонусами. Наших футболистов необходимо постоянно стимулировать, чтобы они росли и продолжали развиваться. Если платить большие деньги, то велик риск потерять футболиста. Многие не хотят это понимать. Непонятные трансферы и зарплаты продолжают греметь, из-за чего наш футбол остается на прежнем невысоком уровне», – сказал Булыкин.

Добавим, что в услугах Миранчука заинтересован «Рубин», который готов заплатить за футболиста 5 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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Psih86
1485456397
Пора давно им платить как обычным людям от 50 - до 150 тысяч рублей в месяц...А бонусы за титулы-Чемпион России в конце сезона премия от 5 до 8 миллионов например,Лига Чемпионов 10-12,Чемпион Мира 15,только так по другому они играть не научатся и не будут учится...также и индивидуальные награды обладатель ЗМ,лучший игрок Евро итд.
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Tostao
1485459489
Виктор Прокопенко, бывший тренер "Динамо" (М)
О Дмитрии Булыкине:

«Он сделал два рывка и говорит – не могу больше, пелена перед глазами. Я ему в ответ – мне все равно, что у тебя перед глазами, надо закрывать позицию в обороне, не говоря уже о работе форварда».

«Булыкин – увлекающаяся фигура. Сейчас он увлекся футболом. ---------------------------------------------- Так что Диме надо прикрыть свой рот, а то поумнел, да поздно.
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нейтральныйкакникто
1485466087
Мыслит вроде правильно, но кто будет всё это претворять в жизнь
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