Булыкин: «Наши футболисты, как только получают большие деньги, заканчивают играть в футбол»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с контрактом Алексея Миранчука в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин намерен разорвать соглашение с московским клубом.

«В Европе совсем другая ситуация. Там футболисту выплачивают среднюю зарплату, но при этом высокие бонусы за игру. Это правильно. У нас же многие получают большие деньги, как только засветились в Премьер-лиге, и заканчивают играть в футбол. Много «мутных» трансферов, но посоветовал бы игрокам не участвовать в этом, чтобы помогать нашему футболу выйти на новый уровень без агентских откатов и компенсаций спортивным директорам.

Миранчука мы еще не потеряли. Да, он ужасно играл из-за проблем с контрактом, показал низкую результативность, но остался перспективным игроком. На месте «Локомотива» попробовал бы вернуться за стол переговоров, обсудив тему с бонусами. Наших футболистов необходимо постоянно стимулировать, чтобы они росли и продолжали развиваться. Если платить большие деньги, то велик риск потерять футболиста. Многие не хотят это понимать. Непонятные трансферы и зарплаты продолжают греметь, из-за чего наш футбол остается на прежнем невысоком уровне», – сказал Булыкин.

Добавим, что в услугах Миранчука заинтересован «Рубин», который готов заплатить за футболиста 5 миллионов евро.