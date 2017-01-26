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    Булыкин: «Наши футболисты, как только получают большие деньги, заканчивают играть в футбол»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о ситуации с контрактом Алексея Миранчука в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин намерен разорвать соглашение с московским клубом.

    «В Европе совсем другая ситуация. Там футболисту выплачивают среднюю зарплату, но при этом высокие бонусы за игру. Это правильно. У нас же многие получают большие деньги, как только засветились в Премьер-лиге, и заканчивают играть в футбол. Много «мутных» трансферов, но посоветовал бы игрокам не участвовать в этом, чтобы помогать нашему футболу выйти на новый уровень без агентских откатов и компенсаций спортивным директорам.

    Миранчука мы еще не потеряли. Да, он ужасно играл из-за проблем с контрактом, показал низкую результативность, но остался перспективным игроком. На месте «Локомотива» попробовал бы вернуться за стол переговоров, обсудив тему с бонусами. Наших футболистов необходимо постоянно стимулировать, чтобы они росли и продолжали развиваться. Если платить большие деньги, то велик риск потерять футболиста. Многие не хотят это понимать. Непонятные трансферы и зарплаты продолжают греметь, из-за чего наш футбол остается на прежнем невысоком уровне», – сказал Булыкин.

    Добавим, что в услугах Миранчука заинтересован «Рубин», который готов заплатить за футболиста 5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.01.2017 21:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 января 2017, 00:28

      Мыслит вроде правильно, но кто будет всё это претворять в жизнь

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 26 января 2017, 22:38

      Виктор Прокопенко, бывший тренер "Динамо" (М)

      О Дмитрии Булыкине:



      «Он сделал два рывка и говорит – не могу больше, пелена перед глазами. Я ему в ответ – мне все равно, что у тебя перед глазами, надо закрывать позицию в обороне, не говоря уже о работе форварда».



      «Булыкин – увлекающаяся фигура. Сейчас он увлекся футболом.
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      Так что Диме надо прикрыть свой рот, а то поумнел, да поздно.

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Tostao 26 января 2017, 23:48

      Да он вроде как в свое время и закрыл и хорошо похлопал дверьми последние свои годы в Голландии. Так что, я думаю, знает, о чем говорит.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Cromathaar 27 января 2017, 02:12

      Ключевое выражение: "последние свои годы..."
      А когда был в расцвете лет - валял дурака и в "Локо" и в "Динамо".

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      Рейтинг: +1637

      Psih86 26 января 2017, 21:46

      Пора давно им платить как обычным людям от 50 - до 150 тысяч рублей в месяц...А бонусы за титулы-Чемпион России в конце сезона премия от 5 до 8 миллионов например,Лига Чемпионов 10-12,Чемпион Мира 15,только так по другому они играть не научатся и не будут учится...также и индивидуальные награды обладатель ЗМ,лучший игрок Евро итд.

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