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    Бразилия выиграла у Колумбии в матче памяти погибших игроков «Шапекоэнсе»

    Сборная Бразилии победила команду Колумбии в матче, посвященном погибшим в авиакатастрофе футболистам клуба «Шапекоэнсе».

    Встреча состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой бразильцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Дуду.

    Отметим, что в составе сборной Бразилии играли только те игроки, которые выступают в национальном чемпионате. Все средства, собранные благодаря матчу, передадут семьям погибших футболистов.

    Напомним, что самолет с бразильской командой разбился на территории Колумбии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2017 08:08
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 26 января 2017, 10:26

      Земля им пухом, погибшим футболистам клуба «Шапекоэнсе»

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