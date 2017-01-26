Бразилия выиграла у Колумбии в матче памяти погибших игроков «Шапекоэнсе»

Сборная Бразилии победила команду Колумбии в матче, посвященном погибшим в авиакатастрофе футболистам клуба «Шапекоэнсе».

Встреча состоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой бразильцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Дуду.

Отметим, что в составе сборной Бразилии играли только те игроки, которые выступают в национальном чемпионате. Все средства, собранные благодаря матчу, передадут семьям погибших футболистов.

Напомним, что самолет с бразильской командой разбился на территории Колумбии.