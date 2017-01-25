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    Левандовски: «Переход в «Барселону» или «Реал»? Для меня это не будет шагом вперед»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что переход в стан «Реала» или «Барселоны» не станет для него шагом вперед. Напомним, минувшим декабрем польский форвард продлил контракт с немецкой командой до лета 2021 года.

    «Бавария» – одна из лучших команд в мире на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной». Перейти в один из испанских грандов – не значит сделать шаг вперед. «Бавария» тоже способна выиграть любой трофей», – сказал Левандовски.

    В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Бундеслиге 17 матчей, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2017 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 января 2017, 11:12

      Оставайся, Лёва, у нас, всё правильно. Только пожалуйста, не запарывай столько голевых моментов! В отдельные моменты это уже не смешно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 26 января 2017, 01:19

      Лукавишь?

      0
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