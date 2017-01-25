Левандовски: «Переход в «Барселону» или «Реал»? Для меня это не будет шагом вперед»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что переход в стан «Реала» или «Барселоны» не станет для него шагом вперед. Напомним, минувшим декабрем польский форвард продлил контракт с немецкой командой до лета 2021 года.

«Бавария» – одна из лучших команд в мире на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной». Перейти в один из испанских грандов – не значит сделать шаг вперед. «Бавария» тоже способна выиграть любой трофей», – сказал Левандовски.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Бундеслиге 17 матчей, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.