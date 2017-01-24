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    Агент Оздоева заявил, что игрок не намерен уходить из «Рубина»

    Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева, заявил, что 24-летний игрок не рвется покинуть казанский клуб.

    Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему полузащитнику со стороны «Локомотива», «Зенита», «Марселя» и «Сент-Этьена».

    «У Оздоева нет тяги обязательно уйти из «Рубина», у него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт», – сказал Гаргаев.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата России Оздоев принял участие в 10-ти поединках. Срок его соглашения с «Рубином» рассчитан до июня 2019 года.

    Источник: ТАСС

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    24.01.2017 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: 0

      cky3k 25 января 2017, 06:12

      Рано еще! Пусть рубин тянет!!

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