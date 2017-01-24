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    «Томь» может закрыть центр подготовки футболистов

    «Томь» из-за проблем с финансированием может закрыть учебный центр, в стенах которого занимаются около 200 детей.

    Долги по зарплате сотрудникам и тренерам составляют уже несколько месяцев, также клуб не в состоянии оплатить аренду используемых помещений. В связи с кризисной ситуацией, детские команды не могу выезжать на турниры и внести взносы для участия в соревнованиях.

    Ранее сообщалось, что «Томь» собирается доиграть чемпионат вторым составом. Кроме того, из-за долгов РФС запретил томичам регистрировать новичков.

    Источник: ТАСС

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    24.01.2017 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 января 2017, 17:11

      Чемпионат мира дает импульс развитию отечественному массовому футболу.

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