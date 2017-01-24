«Томь» может закрыть центр подготовки футболистов

«Томь» из-за проблем с финансированием может закрыть учебный центр, в стенах которого занимаются около 200 детей.

Долги по зарплате сотрудникам и тренерам составляют уже несколько месяцев, также клуб не в состоянии оплатить аренду используемых помещений. В связи с кризисной ситуацией, детские команды не могу выезжать на турниры и внести взносы для участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что «Томь» собирается доиграть чемпионат вторым составом. Кроме того, из-за долгов РФС запретил томичам регистрировать новичков.