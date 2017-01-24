Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира

    Жорж Лекенс ушел в отставку с поста главного тренера сборной Алжира после неудачного выступления команды в текущем розыгрыше Кубка африканских наций.

    Напомним, что алжирцы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение, не смогли преодолеть групповой этап турнира, заняв в квартете В третье место.

    «Команда попала под колоссальное давление вследствие постигшей нас неудачи, поэтому мой уход станет лучшим вариантом для всех», – приводит слова 67-летнего специалиста официальный сайт Алжирской федерации футбола.

    Сегодня на Кубке африканских наций пройдут заключительные матчи предварительного этапа в группе С.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 января 2017, 13:57

      Зачем вообще приходил.Команда совсем никакая после него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 января 2017, 13:56

      Задачу не выполнил - ушел без лишних слов, мужик!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11