Лекенс покинул пост главного тренера сборной Алжира

Жорж Лекенс ушел в отставку с поста главного тренера сборной Алжира после неудачного выступления команды в текущем розыгрыше Кубка африканских наций.

Напомним, что алжирцы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение, не смогли преодолеть групповой этап турнира, заняв в квартете В третье место.

«Команда попала под колоссальное давление вследствие постигшей нас неудачи, поэтому мой уход станет лучшим вариантом для всех», – приводит слова 67-летнего специалиста официальный сайт Алжирской федерации футбола.

Сегодня на Кубке африканских наций пройдут заключительные матчи предварительного этапа в группе С.