Ребров: «Друзья постоянно подкалывают из-за ритуала со штангой»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что многие считают его психом из-за особого предматчевого ритуала со штангой своих ворот.

«Суеверный ли я человек? Ну, не то чтобы… Если я встал не с той ноги или черная кошка дорогу перебежала – даже не замечу. Но есть вещи, о которых лучше говорить по факту.

Когда первый раз поцеловали штангу? Ох эти штанги. Многие мне говорят, мол, Ребров пиарится, больной псих, у него с головой проблемы. Друзья постоянно подкалывают. Самое интересное: когда я играл в «Сатурне» и «Шиннике», никто даже внимания не обращал на это. Как только я пришел в «Спартак» – началось. Первый раз помню, сделал это в Раменском. Хорошо сыграли, и я продолжил ритуал.

Да, у нас целый диалог. Я знаю, что это не безумие. Тут есть что-то свое, духовное. Был сезон, когда кто-то посчитал попадание мячей в каркас наших ворот. Даже нарисовали табличку. После этого не было ни одной штанги до конца сезона! Тут хочешь – верь, хочешь – нет», – рассказал Ребров.

В текущем сезоне Ребров провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей.