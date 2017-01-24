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    Ребров: «Друзья постоянно подкалывают из-за ритуала со штангой»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что многие считают его психом из-за особого предматчевого ритуала со штангой своих ворот.

    «Суеверный ли я человек? Ну, не то чтобы… Если я встал не с той ноги или черная кошка дорогу перебежала – даже не замечу. Но есть вещи, о которых лучше говорить по факту.

    Когда первый раз поцеловали штангу? Ох эти штанги. Многие мне говорят, мол, Ребров пиарится, больной псих, у него с головой проблемы. Друзья постоянно подкалывают. Самое интересное: когда я играл в «Сатурне» и «Шиннике», никто даже внимания не обращал на это. Как только я пришел в «Спартак» – началось. Первый раз помню, сделал это в Раменском. Хорошо сыграли, и я продолжил ритуал.

    Да, у нас целый диалог. Я знаю, что это не безумие. Тут есть что-то свое, духовное. Был сезон, когда кто-то посчитал попадание мячей в каркас наших ворот. Даже нарисовали табличку. После этого не было ни одной штанги до конца сезона! Тут хочешь – верь, хочешь – нет», – рассказал Ребров.

    В текущем сезоне Ребров провел в Премьер-лиге 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2017 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 января 2017, 12:45

      Артём, делай с ними, что хочешь, главное не пропускай

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