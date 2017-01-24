Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Еременко-старший: «Роман не собирается заканчивать карьеру»

    Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко-старший рассказал о подготовке своего сына к возвращению в футбол после дисквалификации.

    «Рома с женой и тремя замечательными детьми в Хельсинки. И все у него хорошо. Он готовится вернуться в футбол и тренируется по индивидуальной программе.

    В общем, все обстоит примерно так же, как и летом 2014-го, когда Роман несколько месяцев вынужден был заниматься самостоятельно из-за конфликта с «Рубином».

    Тогда сын находил места в Хельсинки и брал штурмом горы. Есть там один холм. Чтобы забраться на вершину, надо преодолеть 300 ступенек. Вот он три раза в неделю бегом туда поднимался. А потом шел на искусственное поле, находил 12-летних пацанов и возился с ними: мол, отнимайте у меня мяч. И сейчас все то же самое. Он не собирается заканчивать карьеру», – рассказал отец игрока.

    Напомним, что срок дисквалификации Еременко за употребление кокаина отсчитывается с 6 октября 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11