Еременко-старший: «Роман не собирается заканчивать карьеру»

Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко-старший рассказал о подготовке своего сына к возвращению в футбол после дисквалификации.

«Рома с женой и тремя замечательными детьми в Хельсинки. И все у него хорошо. Он готовится вернуться в футбол и тренируется по индивидуальной программе.

В общем, все обстоит примерно так же, как и летом 2014-го, когда Роман несколько месяцев вынужден был заниматься самостоятельно из-за конфликта с «Рубином».

Тогда сын находил места в Хельсинки и брал штурмом горы. Есть там один холм. Чтобы забраться на вершину, надо преодолеть 300 ступенек. Вот он три раза в неделю бегом туда поднимался. А потом шел на искусственное поле, находил 12-летних пацанов и возился с ними: мол, отнимайте у меня мяч. И сейчас все то же самое. Он не собирается заканчивать карьеру», – рассказал отец игрока.

Напомним, что срок дисквалификации Еременко за употребление кокаина отсчитывается с 6 октября 2016 года.