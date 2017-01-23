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    Игроки «Кубани» обратились к Мутко по поводу средств для клуба

    Игроки «Кубани» обратились посредством письма к вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко, а также к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В послании описывается плачевная финансовая ситуация в клубе, в результате чего футболисты не получают зарплату.

    В тексте сказано, что задолженность по заработной плате составляет уже более семи месяцев, а по премиальным – более 10-ти месяцев. Просьба игроков состоит в том, чтобы Мутко и Кондратьев выделили средства для дальнейшего существования команды. Если же в ближайшее время ситуация не изменится, краснодарцы в знак протеста готовы пойти на такие меры как бойкот тренировок и матчей. Подписи под письмом поставили 26 игроков желто-зеленых.

    После 24-х туров «Кубань» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 19:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 18:45

      Ткачёву пишите!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 января 2017, 23:10

      Интересное письмо... Совко- style - " в связи с неспособностью руководства вникать в проблемы тружеников, из-за нехватки необходимых ресурсов для поддержания нормального функционирования..." и удар ниже пояса - "нам обещали благополучие, мы жён и детей наплодили, квартиры и машинки купили, а теперь на 25 тыщ на рыло не в состоянии жить и не можем играть...." т.д и т.п

      Идите Ётите своих хитромудрых базарных спонсоров! Сука, вам что, на канале НТВ деньги собирать на пропитание?! В Ростов-На-Дону ехайте - бахчи охранять и из жердёл компот давить! С ув.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 января 2017, 20:32

      Да идите вы в жопу! Долги возвращайте через суд и валите в другие команды (если нужны кому-то), а не нужны - идите асфальт класть! Привыкли на наши налоги миллионы получать! Семьи у них видите ли... А очереди в гос. детсады, больницы и школы??? А пенсии по 10 тыс. рублей??? Не слышали??? Как там в Монте Карло? Солнечно??? :)))

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > la verdad 23 января 2017, 23:12

      Не успел прочесть Ваше послание, пока рисовал своё. Созвучно С ув.

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      Рейтинг: +73

      Эрк 23 января 2017, 20:11

      А веник божился, что все в порядке. Какой же он лицемер...

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      Рейтинг: +32

      bacardi023 23 января 2017, 19:58

      Ну вот и бесплатные автографы. ..

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > bacardi023 23 января 2017, 23:13

      Вместо охерренных побед...

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