Игроки «Кубани» обратились к Мутко по поводу средств для клуба

Игроки «Кубани» обратились посредством письма к вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко, а также к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В послании описывается плачевная финансовая ситуация в клубе, в результате чего футболисты не получают зарплату.

В тексте сказано, что задолженность по заработной плате составляет уже более семи месяцев, а по премиальным – более 10-ти месяцев. Просьба игроков состоит в том, чтобы Мутко и Кондратьев выделили средства для дальнейшего существования команды. Если же в ближайшее время ситуация не изменится, краснодарцы в знак протеста готовы пойти на такие меры как бойкот тренировок и матчей. Подписи под письмом поставили 26 игроков желто-зеленых.

После 24-х туров «Кубань» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.