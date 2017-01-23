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    Дзюба не покинет «Зенит» этой зимой

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно, пишет АБН.

    Ранее сообщалось, что интерес к форварду сборной России проявляют несколько китайских клубов, в том числе «Шанхай СИПГ», который возглавляет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в Санкт-Петербурге. В случае переезда в Китай Дзюба мог получить рекордный личный контракт, а «Зенит» – многомиллионную прибыль от потенциальной сделки.

    В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 14 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 15:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 23 января 2017, 22:43

      Недолго музыка играла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 23 января 2017, 18:07

      Защитник «Шальке» Настасич не перейдет в «Зенит»

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 23 января 2017, 18:05

      Дзюба может получить рекордный контракт в Китае

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2017, 17:51

      Дзюба как и Керж из Зенита не ногой ведь только дураки могут платить таким игрочишкам как Кокорин или Юсупов и тому же Дзюбе зарплаты не достойные их игре

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2017, 17:48

      ему место в ФНЛ или в КВН

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 23 января 2017, 17:47

      Его не ждут там! Кто он такой?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 января 2017, 17:37

      Не только к Дзю - в Спартак перейти западло, а в Китай- вроде уже и ничего: "От такого не отказываются."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 января 2017, 16:56

      туда тебе и дорога, скотина.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 января 2017, 16:37

      Много дадут то задвинут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2017, 16:36

      Жаль, что не уйдёт.....

      3
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