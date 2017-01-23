Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба не покинет «Зенит» этой зимой

23 января 2017, 15:44
14

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно, пишет АБН.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду сборной России проявляют несколько китайских клубов, в том числе «Шанхай СИПГ», который возглавляет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в Санкт-Петербурге. В случае переезда в Китай Дзюба мог получить рекордный личный контракт, а «Зенит» – многомиллионную прибыль от потенциальной сделки.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 14 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Шанхай Порт Дзюба Артем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1485178603
Жаль, что не уйдёт.....
Ответить
Den Bull
1485178630
Много дадут то задвинут
Ответить
Тraumtanzеr
1485179762
туда тебе и дорога, скотина.
Ответить
Бриг
1485182274
Не только к Дзю - в Спартак перейти западло, а в Китай- вроде уже и ничего: "От такого не отказываются."
Ответить
Дмитрий1515
1485182845
Его не ждут там! Кто он такой?!
Ответить
Garrincha58
1485182936
ему место в ФНЛ или в КВН
Ответить
Garrincha58
1485183095
Дзюба как и Керж из Зенита не ногой ведь только дураки могут платить таким игрочишкам как Кокорин или Юсупов и тому же Дзюбе зарплаты не достойные их игре
Ответить
sergun-kuk
1485183922
Дзюба может получить рекордный контракт в Китае
Ответить
elizaveta-285
1485184033
Защитник «Шальке» Настасич не перейдет в «Зенит»
Ответить
Viktor781
1485200590
Недолго музыка играла...
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
1
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
2
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
1
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
4
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
2
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Все новости
Все новости
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
4
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+