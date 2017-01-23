Дзюба не покинет «Зенит» этой зимой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно, пишет АБН.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду сборной России проявляют несколько китайских клубов, в том числе «Шанхай СИПГ», который возглавляет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в Санкт-Петербурге. В случае переезда в Китай Дзюба мог получить рекордный личный контракт, а «Зенит» – многомиллионную прибыль от потенциальной сделки.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 14 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.