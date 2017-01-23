Глушаков: «Мама вообще сейчас «шарит» в футболе нормально»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил высокую заинтересованность в футболе его матери. Как заявил полузащитник, мама следит не только за его успехами, но и просматривает матчи конкурентов.

«Мама вообще сейчас «шарит» в футболе нормально! Все смотрит, причем не только наши матчи, но и соперников. Чуть ли не разбирает – этот, говорит, у них вообще нулевой, а тот «сдулся». В моем детстве следила не за моими, а за дядиными выступлениями – в ЦСКА, «Спартаке». Когда я стал играть за «Локомотив», тоже начала смотреть. А теперь расширила интересы – конкурентов просматривает!» – заявил Глушаков.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.