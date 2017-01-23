Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Мама вообще сейчас «шарит» в футболе нормально»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил высокую заинтересованность в футболе его матери. Как заявил полузащитник, мама следит не только за его успехами, но и просматривает матчи конкурентов.

    «Мама вообще сейчас «шарит» в футболе нормально! Все смотрит, причем не только наши матчи, но и соперников. Чуть ли не разбирает – этот, говорит, у них вообще нулевой, а тот «сдулся». В моем детстве следила не за моими, а за дядиными выступлениями – в ЦСКА, «Спартаке». Когда я стал играть за «Локомотив», тоже начала смотреть. А теперь расширила интересы – конкурентов просматривает!» – заявил Глушаков.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2017 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 января 2017, 17:59

      ниче,пока болтают..если сдуются и не возьмут золото чуть меньше будут болтать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2017, 16:39

      И когда уже этому глушителю кляп воткнут. Ну ведь достал уже

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2017, 12:09

      Глушаков попер со всех щелей. Не та он фигура, чтоб уделять ему столько внимания.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > serppion 23 января 2017, 12:41

      Отчего же не та? Один из лучших русских пз, выкладывается, результат делает!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > serppion 23 января 2017, 13:09

      А ты кто такой и откуда попер, чтобы пиздеть тут налево и направо?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11