Клопп отметил трудности зимнего трансферного окна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп затронул тему по планам клуба на зимнее трансферное окно. Специалист признал, что команде требуется усиление.

«Это нормально, что нам нужно усиление. Но сейчас трудно приобрести футболиста. И дело не в деньгах. Это специфика зимнего трансферного окна, когда команды не торопятся продавать своих игроков, так как боятся, что не смогут найти им достойную замену», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» после 22 тура занимает четвертое место в чемпионате Англии.