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  • Глушаков: «В конце года агенты узнавали, готов поехать в Китай или нет»

Глушаков: «В конце года агенты узнавали, готов поехать в Китай или нет»

23 января 2017, 06:30
18

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что имел вариант продолжения карьеры в Китае. Как отметил полузащитник, до конкурентного предложения дело не дошло, но он для себя уже тогда решил, что не покинет Россию.

«Мне и дома хорошо. В «Спартаке». Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года меня уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел. Мне просто интересно узнать — какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему. Это были агенты, да. Говорили, что ищут центрального полузащитника, и спрашивали, есть ли желание. Но о каком клубе шла речь, так и не сказали.

Для меня есть еще такие моменты, как престиж клуба и родная земля. Они оставили бы меня дома, и, скорее всего, никуда не уехал бы. Всякое, конечно, бывает в жизни, но, как говорится, не в деньгах счастье. Ты отыграешь там год, два — и никому будешь не нужен. Вернешься домой, и что дальше? Репутацию из-за зарплаты не хотелось бы портить», – заявил Глушаков.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (18)
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lekseij2007
1485148516
Агенты недвижимости?
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APchelov
1485150511
Похоже, в москве начался культ личности глушакова. Что ни новость, то о нём
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Болельщик Реал Мадрида
1485152118
А этот там что забыл?
Ответить
vladimir-7
1485152965
Кому нужен ржавый глушак? Никому.
Ответить
Masteralex
1485154732
в китайских клубах хватает и своих мальчиков, чтобы мячи подавать
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Bisikleta
1485160645
Откуда в Китае про Глушакова то знают?))) тоже мне звезда
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iuda
1485161413
В баньке китайцев парить
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serppion
1485162354
Про репутацию. Было бы что портить...
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Nehdan4ik
1485163856
ты в Китае не нужен )
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RedGreenHooligan
1485164406
Дениска звездень поймал....
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