Глушаков: «В конце года агенты узнавали, готов поехать в Китай или нет»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что имел вариант продолжения карьеры в Китае. Как отметил полузащитник, до конкурентного предложения дело не дошло, но он для себя уже тогда решил, что не покинет Россию.

«Мне и дома хорошо. В «Спартаке». Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года меня уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел. Мне просто интересно узнать — какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему. Это были агенты, да. Говорили, что ищут центрального полузащитника, и спрашивали, есть ли желание. Но о каком клубе шла речь, так и не сказали.

Для меня есть еще такие моменты, как престиж клуба и родная земля. Они оставили бы меня дома, и, скорее всего, никуда не уехал бы. Всякое, конечно, бывает в жизни, но, как говорится, не в деньгах счастье. Ты отыграешь там год, два — и никому будешь не нужен. Вернешься домой, и что дальше? Репутацию из-за зарплаты не хотелось бы портить», – заявил Глушаков.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.