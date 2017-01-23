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    Глушаков: «В конце года агенты узнавали, готов поехать в Китай или нет»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что имел вариант продолжения карьеры в Китае. Как отметил полузащитник, до конкурентного предложения дело не дошло, но он для себя уже тогда решил, что не покинет Россию.

    «Мне и дома хорошо. В «Спартаке». Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года меня уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел. Мне просто интересно узнать — какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему. Это были агенты, да. Говорили, что ищут центрального полузащитника, и спрашивали, есть ли желание. Но о каком клубе шла речь, так и не сказали.

    Для меня есть еще такие моменты, как престиж клуба и родная земля. Они оставили бы меня дома, и, скорее всего, никуда не уехал бы. Всякое, конечно, бывает в жизни, но, как говорится, не в деньгах счастье. Ты отыграешь там год, два — и никому будешь не нужен. Вернешься домой, и что дальше? Репутацию из-за зарплаты не хотелось бы портить», – заявил Глушаков.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 06:30
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 января 2017, 12:40

      Дениска звездень поймал....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 23 января 2017, 12:30

      ты в Китае не нужен )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2017, 12:05

      Про репутацию. Было бы что портить...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      TYSON95 23 января 2017, 11:53

      оказалось,что китай не готов его пригласить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 23 января 2017, 11:50

      В баньке китайцев парить

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Bisikleta 23 января 2017, 11:37

      Откуда в Китае про Глушакова то знают?))) тоже мне звезда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 23 января 2017, 11:35

      глушак не Халк. ему таких денег и не предложат.. как, впрочем, и всем другим российским футболистам...

      -1
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 23 января 2017, 11:12

      не эо только деньги

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 января 2017, 10:47

      оставайся в спартаке

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 23 января 2017, 10:33

      о боже и ты туда собрался....

      0
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