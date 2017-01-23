Дмитрий Комбаров: «Спартак» – единый коллектив. Никаких разделений в команде нет»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подчеркнул, что красно-белые на данный момент являются единым и сплоченным коллективом. По его мнению, в команде собраны очень сильные футболисты.

«Сейчас у нас действительно единый коллектив. Нет никаких разделений на иностранцы и русские, ОПГ «Ромашка». Такого сейчас нет. Сейчас у нас все футболисты как единый кулак. Мы сейчас одно целое.

Все игроки очень сильные. Самедов опытный, и, думаю, он подстроится под наш стиль игры. Молодые ребята — видно, что с амбициями, видно, что есть у них мастерство. По тренировкам видно, что Луис Адриано нападающий очень высокого уровня. Я надеюсь и думаю, что они нам помогут», — сказал Комбаров.

Напомним, что после 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на пять очков.