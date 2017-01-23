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    Дмитрий Комбаров: «Спартак» – единый коллектив. Никаких разделений в команде нет»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подчеркнул, что красно-белые на данный момент являются единым и сплоченным коллективом. По его мнению, в команде собраны очень сильные футболисты.

    «Сейчас у нас действительно единый коллектив. Нет никаких разделений на иностранцы и русские, ОПГ «Ромашка». Такого сейчас нет. Сейчас у нас все футболисты как единый кулак. Мы сейчас одно целое.

    Все игроки очень сильные. Самедов опытный, и, думаю, он подстроится под наш стиль игры. Молодые ребята — видно, что с амбициями, видно, что есть у них мастерство. По тренировкам видно, что Луис Адриано нападающий очень высокого уровня. Я надеюсь и думаю, что они нам помогут», — сказал Комбаров.

    Напомним, что после 17 туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.01.2017 00:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 января 2017, 12:21

      Удачи ребят пора пора уже Чемпионом стать!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 января 2017, 10:37

      Будут. Разделения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 09:56

      Заменили ОПГ "Ромашка" на ОПГ "Спартак" вот и всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 23 января 2017, 00:49

      Молодцы

      1
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