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  • Нападающий «Портсмута» приехал на тренировку детской команды по просьбе 12-летнего болельщика

Нападающий «Портсмута» приехал на тренировку детской команды по просьбе 12-летнего болельщика

22 января 2017, 22:28
2

Нападающий «Портсмута» Кристиан Берджесс откликнулся на сообщение 12-летнего Уилла Читти в Twitter, который попросил футболиста приехать на тренировку детской команды, где занимается мальчик.

«Буду к пяти», – написал Берджесс. Сдержав слово, форвард посетил занятие после отмененного матча во Второй футбольной лигe Англии и сфотографировался с мальчиком.

Напомним, последний раз «Портсмут» выступал в АПЛ в сезоне-2009/10. На данный момент команда играет во Второй футбольной лиги Англии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия Портсмут
Комментарии (2)
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panmon
1485114472
Судя по всему он написал около 11 что приедет через 5 минут
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KingRey21
1485133740
такой прекрасный клуб развалили,быстрейшего повышения в классе Портсмуту!!!
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