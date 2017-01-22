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    Нападающий «Портсмута» приехал на тренировку детской команды по просьбе 12-летнего болельщика

    Нападающий «Портсмута» Кристиан Берджесс откликнулся на сообщение 12-летнего Уилла Читти в Twitter, который попросил футболиста приехать на тренировку детской команды, где занимается мальчик.

    «Буду к пяти», – написал Берджесс. Сдержав слово, форвард посетил занятие после отмененного матча во Второй футбольной лигe Англии и сфотографировался с мальчиком.

    Напомним, последний раз «Портсмут» выступал в АПЛ в сезоне-2009/10. На данный момент команда играет во Второй футбольной лиги Англии.

    Источник: Twitter

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    22.01.2017 22:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 23 января 2017, 04:09

      такой прекрасный клуб развалили,быстрейшего повышения в классе Портсмуту!!!

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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 22 января 2017, 22:47

      Судя по всему он написал около 11 что приедет через 5 минут

      0
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