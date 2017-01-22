Нападающий «Портсмута» приехал на тренировку детской команды по просьбе 12-летнего болельщика

Нападающий «Портсмута» Кристиан Берджесс откликнулся на сообщение 12-летнего Уилла Читти в Twitter, который попросил футболиста приехать на тренировку детской команды, где занимается мальчик.

«Буду к пяти», – написал Берджесс. Сдержав слово, форвард посетил занятие после отмененного матча во Второй футбольной лигe Англии и сфотографировался с мальчиком.

Напомним, последний раз «Портсмут» выступал в АПЛ в сезоне-2009/10. На данный момент команда играет во Второй футбольной лиги Англии.