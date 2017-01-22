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    Глушаков: «Спартаку» помогают судьи? Смешно об этом читать»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает смешной информацию, согласно которой в матчах РФПЛ судьи помогают московскому клубу. Отметим, что по истечении 17 туров красно-белые ни разу не били пенальти.

    – Судейством вы заняться не в состоянии. А ведь в 17 турах нынешнего чемпионата «Спартак» не пробил ни одного пенальти. По-вашему, случайность?

    – Так сложились обстоятельства, что забиваем только с игры. Мне иногда интересно читать, что «Спартаку» помогают судьи. Вспоминая про ноль пенальти, смеюсь по этому поводу. Но много рассуждать о судействе не хочу.

    – Кто из судей РФПЛ вам нравится и не нравится больше всех?

    – Кто не нравится – точно не скажу. Егоров нормальный судья, Николаев. Да все нормальные. Надо помнить, что это прежде всего люди!

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2017 17:23
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 января 2017, 23:04

      Ну и хвастунишка этот глушак )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 22 января 2017, 22:17

      надо пользоваться осечкой конкурентов))) а судьи тут ни при чём!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 20:49

      Спартак вернёт себе трон короля футбола России!и судьи тут не причём!Спартак Чемпион!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 22 января 2017, 20:35

      а вот Ростову не смешно...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 22 января 2017, 20:34

      Глушаков хватит мазы гнать....Спартаку и Цска все судьи не равнодушны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 22 января 2017, 20:23

      Ложь и провокация

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      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 22 января 2017, 19:21

      НУ ДА ,КОНЕЧНО ВСЕГДА СУДЬИ СПАРТАКУ ПОМОГАЮТ,А ЗЕНИТУ НИ РАЗУ НЕ ПОМОГЛИ,НЕТ ЗЕНИТ НЕ ТАЩИЛИ В МАТЧЕ СО СПАРТАКОМ ЕГО ПРОСТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТАЩИЛИ ,Я НЕ ПОНИМАЮ ,ЧТО ЗЕНИТ ДУМАЕТ ЧТО ОНИ ТАК ДАЛЬШЕ И БУДУТ ЗА СЧЕТ СУДЕЙ ВЫЛЕЗАТЬ?ну-ну пусть так и дальше думают))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Соа́рес де Мора́ис 22 января 2017, 19:53

      это да ,сорри что не в тему ты не в курсе могут ли удалить мои записи в блоге ,которые я взял из своего прошлого блога(в заблоканом аккаунте?)если хочешь подписывайся! на этот новый))

      1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 22 января 2017, 19:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еше ,как помогают глушаков ,а вам самим не смешно судья проплачины и тянут к чемпионству ,а тренер так себе там Аленичев строил команду под себя ,а этот пришол на все готовое ,как романцев пришол на все готовое после Великова Бескова сейчас и романцеву и этому итальянки дать чтоб с нуля построили команду за год не один не построит

      -4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 января 2017, 18:29

      Никогда не видел помощи судей провинциальным командам( ну разве только домашние матчи Терека- но там админресурс Кадырова)...А вот постоянные удаления игроков Ростова-налицо ...Хотя некоторым костоломам типа Верблума и Хави Гарсиа вообще на поле выходить запретил бы...Но им почему то можно...

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      Рейтинг: +99

      Мескини 22 января 2017, 18:09

      Все кто пишут что на шей команде кто-то помогает, конченные, завистливые чмошники, далее нет смысла обсуждать что то.

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