Глушаков: «Спартаку» помогают судьи? Смешно об этом читать»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает смешной информацию, согласно которой в матчах РФПЛ судьи помогают московскому клубу. Отметим, что по истечении 17 туров красно-белые ни разу не били пенальти.

– Судейством вы заняться не в состоянии. А ведь в 17 турах нынешнего чемпионата «Спартак» не пробил ни одного пенальти. По-вашему, случайность?

– Так сложились обстоятельства, что забиваем только с игры. Мне иногда интересно читать, что «Спартаку» помогают судьи. Вспоминая про ноль пенальти, смеюсь по этому поводу. Но много рассуждать о судействе не хочу.

– Кто из судей РФПЛ вам нравится и не нравится больше всех?

– Кто не нравится – точно не скажу. Егоров нормальный судья, Николаев. Да все нормальные. Надо помнить, что это прежде всего люди!

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.