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  • Глушаков: «Спартаку» помогают судьи? Смешно об этом читать»

Глушаков: «Спартаку» помогают судьи? Смешно об этом читать»

22 января 2017, 17:23
32

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает смешной информацию, согласно которой в матчах РФПЛ судьи помогают московскому клубу. Отметим, что по истечении 17 туров красно-белые ни разу не били пенальти.

– Судейством вы заняться не в состоянии. А ведь в 17 турах нынешнего чемпионата «Спартак» не пробил ни одного пенальти. По-вашему, случайность?

– Так сложились обстоятельства, что забиваем только с игры. Мне иногда интересно читать, что «Спартаку» помогают судьи. Вспоминая про ноль пенальти, смеюсь по этому поводу. Но много рассуждать о судействе не хочу.

– Кто из судей РФПЛ вам нравится и не нравится больше всех?

– Кто не нравится – точно не скажу. Егоров нормальный судья, Николаев. Да все нормальные. Надо помнить, что это прежде всего люди!

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (32)
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Наварх
1485095863
Это из серии: Глушаков пришёл в Спартак за трофеями? Смешно об этом читать.
Судьи помогают большинству лидеров чемпионата любой страны, кому то больше, кому то меньше в разный период времени. Ну и вес конверта естественно имеет значение.
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КЁРТИС
1485097224
Всем уже давно известно кому помогают судьи, но точно не Спартаку, Ростову, Рубину, Краснодару. Ну вы понимаете о ком я.
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RedGreenHooligan
1485097498
ну в общем то как и ожидалось))) начали еще до сезона ныть про судей... ща они их вытягивать будут за это, иначе заговор...
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bafor
1485097663
Судьи у нас не идеальные, но Спартаку точно не помогают
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Мескини
1485097778
Все кто пишут что на шей команде кто-то помогает, конченные, завистливые чмошники, далее нет смысла обсуждать что то.
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zico2205
1485098983
Никогда не видел помощи судей провинциальным командам( ну разве только домашние матчи Терека- но там админресурс Кадырова)...А вот постоянные удаления игроков Ростова-налицо ...Хотя некоторым костоломам типа Верблума и Хави Гарсиа вообще на поле выходить запретил бы...Но им почему то можно...
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polyshuk23
1485101709
Еше ,как помогают глушаков ,а вам самим не смешно судья проплачины и тянут к чемпионству ,а тренер так себе там Аленичев строил команду под себя ,а этот пришол на все готовое ,как романцев пришол на все готовое после Великова Бескова сейчас и романцеву и этому итальянки дать чтоб с нуля построили команду за год не один не построит
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Спартач_навсегда
1485102112
НУ ДА ,КОНЕЧНО ВСЕГДА СУДЬИ СПАРТАКУ ПОМОГАЮТ,А ЗЕНИТУ НИ РАЗУ НЕ ПОМОГЛИ,НЕТ ЗЕНИТ НЕ ТАЩИЛИ В МАТЧЕ СО СПАРТАКОМ ЕГО ПРОСТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ТАЩИЛИ ,Я НЕ ПОНИМАЮ ,ЧТО ЗЕНИТ ДУМАЕТ ЧТО ОНИ ТАК ДАЛЬШЕ И БУДУТ ЗА СЧЕТ СУДЕЙ ВЫЛЕЗАТЬ?ну-ну пусть так и дальше думают))
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alp
1485106553
а вот Ростову не смешно...
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1485107359
Спартак вернёт себе трон короля футбола России!и судьи тут не причём!Спартак Чемпион!
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