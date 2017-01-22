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    Мутко: «Если бы Инфантино попросил, я бы не выдвигался на пост главы РФС»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию, что президент ФИФА Джанни Инфантино просил его не выдвигать свою кандидатуру на повторное переизбрание на пост руководителя футбольного союза России. Как утверждается, в сентябре прошлого года между футбольными функционерами произошел телефонный разговор, в ходе которого и было озвучено данное пожелание.

    «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2017 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 22 января 2017, 16:17

      Мутко:
      - ало. хто? Инфантино? хау дую ду.... Лондос из зе грейт капитал сити..... гитрлер капут.... сенкью, бай бай!
      В интервью: «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались».

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 22 января 2017, 12:41

      Весь народ просит тебя уйти,нет же,Инфантино должен попросить

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 января 2017, 12:38

      Когда по-черному избрали, теперь можно говорить, что прислушался бы и не выдвигался бы в президенты РФС.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 января 2017, 11:50

      Если бы попросил на русском ?

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      Рейтинг: +88

      hans6978T > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 января 2017, 11:57

      Видать не нашлось такого ЧЕЛОВЕКА!)))

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 января 2017, 11:20

      Плевал ты на всех,кроме хозяина!

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > АЛЕКС 58 22 января 2017, 11:58

      Вот тут точно !!! Эта вся питерская шайка уже всю страну разграбила...Наверное Путина это устраивает...Вот и держит этих "шестерок"...

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