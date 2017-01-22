Мутко: «Если бы Инфантино попросил, я бы не выдвигался на пост главы РФС»

Мутко:
- ало. хто? Инфантино? хау дую ду.... Лондос из зе грейт капитал сити..... гитрлер капут.... сенкью, бай бай!
В интервью: «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались».
Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию, что президент ФИФА Джанни Инфантино просил его не выдвигать свою кандидатуру на повторное переизбрание на пост руководителя футбольного союза России. Как утверждается, в сентябре прошлого года между футбольными функционерами произошел телефонный разговор, в ходе которого и было озвучено данное пожелание.
«Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», – заявил Мутко.