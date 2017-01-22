Гилерме: «Надеюсь сыграть против ЦСКА в воскресенье»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о сборах команды. Напомним, из-за небольшой травмы вратарь пропустил несколько товарищеских матчей красно-зеленых.

«Нагрузки постепенно снижаются, потому что мы играем контрольные матчи. Я пропустил первые два из-за небольшого повреждения, но ничего серьезного. Надеюсь сыграть уже в воскресенье против ЦСКА, однако не уверен, что выйду на поле.

Свободного времени на сборах не так много. После обеда люблю поспать. Вечером – вторая тренировка, после которой баня или бочка со льдом для восстановления. Затем созваниваюсь с семьей и иду спать», — сказал футболист.

По итогам первого круга чемпионата России железнодорожники финишировали на десятом месте.