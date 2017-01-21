«Тяньцзинь Цюаньцзянь» переключился с Калинича на Манджукича

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич стал трансферной целью «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб заинтересовался хорватом после того, как получил отказ от его соотечественника – форварда «Фиорентины» Николы Калинича. Сумма вероятного трансфера может составить 28 миллионов евро. Сам же 30-летний футболист в случае совершения сделки будет зарабатывать 7,8 миллиона в год.

В текущем розыгрыше Серии А Манджукич провел 18 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.