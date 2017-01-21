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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» переключился с Калинича на Манджукича

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич стал трансферной целью «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб заинтересовался хорватом после того, как получил отказ от его соотечественника – форварда «Фиорентины» Николы Калинича. Сумма вероятного трансфера может составить 28 миллионов евро. Сам же 30-летний футболист в случае совершения сделки будет зарабатывать 7,8 миллиона в год.

    В текущем розыгрыше Серии А Манджукич провел 18 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2017 16:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 21 января 2017, 18:10

      Скоро эта ЦюАньТаньМань соберёт лучшую коллекцию игроков и поедет с ними по странам и континентам драть всех подряд. Жду это шапито в гости!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 января 2017, 17:13

      При всём уважении и благодарности к Жуку, но за такие деньги Маротта обязан его отдавать.

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