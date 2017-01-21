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    Селюк: «Если «Томь» возьмет моих игроков, сможет на равных играть со «Спартаком» и «Зенитом»

    Фубольный агент Дмитрий Селюк, как сообщалось ранее, готов оказать помощь терпящей финансовое бедствие «Томи», предложив на бесплатной основе нескольких молодых игроков, дела которых находятся в его ведении.

    «Зенит» не смог обыграть ташкентский «Локомотив», в составе которого выступают мои молодые парни. Если «Томь» примет мое предложение и возьмет нескольких таких футболистов, они смогут на равных противостоять «Спартаку» и «Зениту», – заявил Селюк.

    Отметим при этом, что «Томи» запрещено регистрировать новичков до разрешения финансовой ситуации в клубе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2017 01:50
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 11:26

      Может он хочет повторение Детройта в НХЛ??? Томь чемпион???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 11:22

      Селюка на историческую родину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 января 2017, 11:14

      Наконец-то ! Боги послали нам спасение ! Черчесова пока не надо увольнять-пусть будет для проформы.Ну,а состав новый Селюк соберёт ! Мудко там собирался организовать игру с Бразилией?Гы-гы ! Представляю себе офигевшие рожи болельщиков и свист на Маракане! Покажем,что не только немцы им по 7 штук кладут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 января 2017, 10:52

      Селюк: "Если «Томь» примет мое предложение и возьмет нескольких таких футболистов, они смогут на равных противостоять Барселоне и Челси,да что там говорить,один из моих игроков в ближайшее время выиграет Золотой Мяч!!!!!!»)))))))))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 21 января 2017, 10:33

      один вопрос: сколько Селюк платит Бомбардиру, чтобы печатали такую ахинею?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > ИванЯ 21 января 2017, 12:39

      Его Орлов спонсирует!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 21 января 2017, 10:29

      Печально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 января 2017, 10:26

      Даже слушать его противно.......фу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 января 2017, 10:04

      Пусть сборную скомплектует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 января 2017, 09:30

      больше болтовни... Траоре уже показал уровень...

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 января 2017, 09:24

      Эпатаж-его всё

      0
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