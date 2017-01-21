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  • Селюк: «Если «Томь» возьмет моих игроков, сможет на равных играть со «Спартаком» и «Зенитом»

Селюк: «Если «Томь» возьмет моих игроков, сможет на равных играть со «Спартаком» и «Зенитом»

21 января 2017, 01:50
35

Фубольный агент Дмитрий Селюк, как сообщалось ранее, готов оказать помощь терпящей финансовое бедствие «Томи», предложив на бесплатной основе нескольких молодых игроков, дела которых находятся в его ведении.

«Зенит» не смог обыграть ташкентский «Локомотив», в составе которого выступают мои молодые парни. Если «Томь» примет мое предложение и возьмет нескольких таких футболистов, они смогут на равных противостоять «Спартаку» и «Зениту», – заявил Селюк.

Отметим при этом, что «Томи» запрещено регистрировать новичков до разрешения финансовой ситуации в клубе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (35)
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RedGreenHooligan
1484964193
Трепещи РФПЛ, Рабы Селюка уже близко...
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multi1984
1484970857
Такое впечатление,что Селюк-это и есть источник бомбардира,который желтую инфу постоянно поставляет)))
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Фан666
1484974092
Надо брать, ташкентская молодёжь она очень выгодная, могут и стадион отремонтировать и территорию убирать в свободное от тренировок время
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alex1004
1484976763
Видимо Селюк имел в виду, что если Томь возьмет его игроков, то сможет на равных начинать мачт, т.е. при счете 0:0 и равных составах 11 на 11. ))))
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AnTiNeHrEsT
1484977013
Возможно он имел Зенит-2 и Спартак-2,про молодёжь же речь.Это пресса уже преподнесла так,сравнивая с основными командами.Что бы новость не затерялась.
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WhiteEgon
1484977750
Селюка в президенты РФС! )))
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subbotaspartak
1484978249
Какое щедрое предложение вдруг Сделал Селюк, Вот где выход из кризиса нашего футбола По предложению очередного п.здобола.
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Cant Stop
1484979147
он забыл добавить , что в Шахматы
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ИванЯ
1484984030
один вопрос: сколько Селюк платит Бомбардиру, чтобы печатали такую ахинею?
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ЖОРРО
1484985163
Селюк: "Если «Томь» примет мое предложение и возьмет нескольких таких футболистов, они смогут на равных противостоять Барселоне и Челси,да что там говорить,один из моих игроков в ближайшее время выиграет Золотой Мяч!!!!!!»)))))))))))))))))))))))))))))
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