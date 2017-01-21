Селюк: «Если «Томь» возьмет моих игроков, сможет на равных играть со «Спартаком» и «Зенитом»

Фубольный агент Дмитрий Селюк, как сообщалось ранее, готов оказать помощь терпящей финансовое бедствие «Томи», предложив на бесплатной основе нескольких молодых игроков, дела которых находятся в его ведении.

«Зенит» не смог обыграть ташкентский «Локомотив», в составе которого выступают мои молодые парни. Если «Томь» примет мое предложение и возьмет нескольких таких футболистов, они смогут на равных противостоять «Спартаку» и «Зениту», – заявил Селюк.

Отметим при этом, что «Томи» запрещено регистрировать новичков до разрешения финансовой ситуации в клубе.