Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Амкар» может подписать голкипера «Балтики» за 2,5 миллиона

    Переход голкипера «Балтики» Дениса Вамбольта в «Амкар» может обойтись пермякам всего в 2,5 миллиона рублей – именно такая сумма отступных прописана в контракте вратаря с калининградским клубом.

    «Очень хочу использовать этот шанс и перейти в крепкую команду элитного дивизиона. В случае, если «Амкару» не подойду, я с радостью вернусь в «Балтику» – мой родной клуб», – сказал голкипер, слова которого приводит официальная страница ФК «Балтика» Вконтакте.

    В нынешнем первенстве ФНЛ Вамбольт провел 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. В «Амкаре» ему предстоит просмотр на учебно-тренировочном сборе в Турции.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      serg 59 22 января 2017, 22:25

      Берите,да же не раздумывайте!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11