«Амкар» может подписать голкипера «Балтики» за 2,5 миллиона

Переход голкипера «Балтики» Дениса Вамбольта в «Амкар» может обойтись пермякам всего в 2,5 миллиона рублей – именно такая сумма отступных прописана в контракте вратаря с калининградским клубом.

«Очень хочу использовать этот шанс и перейти в крепкую команду элитного дивизиона. В случае, если «Амкару» не подойду, я с радостью вернусь в «Балтику» – мой родной клуб», – сказал голкипер, слова которого приводит официальная страница ФК «Балтика» Вконтакте.

В нынешнем первенстве ФНЛ Вамбольт провел 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. В «Амкаре» ему предстоит просмотр на учебно-тренировочном сборе в Турции.