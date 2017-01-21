Серия А. «Кьево» крупно уступил «Фиорентине»

В матче 21-го тура Серии А «Фиорентина» в гостях оказалась сильнее «Кьево» со счетом 3:0. Голами в составе флорентийской команды отличились Кристиан Тельо, Хума Бабакар с пенальти и Федерико Кьеза.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 33 очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице. «Кьево», имеющий в активе 25 баллов, занимает 12-ю позицию.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Кьево – Фиорентина – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Тельо, 18; 0:2 – Бабакар, 52 (с пенальти); 0:3 – Кьеза, 90+4.

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