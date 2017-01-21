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    Серия А. «Кьево» крупно уступил «Фиорентине»

    В матче 21-го тура Серии А «Фиорентина» в гостях оказалась сильнее «Кьево» со счетом 3:0. Голами в составе флорентийской команды отличились Кристиан Тельо, Хума Бабакар с пенальти и Федерико Кьеза.

    Таким образом, «Фиорентина» набрала 33 очка и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице. «Кьево», имеющий в активе 25 баллов, занимает 12-ю позицию.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Кьево – Фиорентина – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тельо, 18; 0:2 – Бабакар, 52 (с пенальти); 0:3 – Кьеза, 90+4.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 21:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 января 2017, 12:59

      Наполи пройдем завтра?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 января 2017, 09:39

      Не ожидал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 22 января 2017, 02:32

      Фиорентина на ходу !

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