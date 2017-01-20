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    Бентеке может стать игроком «Челси»

    Бельгийский нападающий Кристиан Бентеке, в настоящее время выступающий за «Кристал Пэлас», может стать заменой Диего Косте в «Челси».

    Ранее сообщалось, что испанец конфликтует с главным тренером Антонио Конте и летом может отправиться в Китай.

    Новый рулевой «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс намерен удержать одного из своих лидеров в команде, но «Челси» готов к решительным шагам и в январе может сделать официальное предложение по трансферу 26-летнего игрока.

    В текущем сезоне Бентеке сыграл 19 матчей за свой клуб, забил восемь мячей и отдал один голевой пас.

    Источник: Goal.com

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    20.01.2017 20:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 22 января 2017, 11:49

      Бентеке не с этой планеты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      andreyd57 21 января 2017, 05:46

      Где он до этого был, в Ливере кажется? Кристалл тоже от него отделаться хочет. Никому он не нужен!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 января 2017, 02:55

      Ну вообще такой мусор брать будем что ли?

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 21 января 2017, 00:03

      кто такой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 23:17

      Это не уровень Челси. Лучше Лукаку выкупать.

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