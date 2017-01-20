Бентеке может стать игроком «Челси»

Бельгийский нападающий Кристиан Бентеке, в настоящее время выступающий за «Кристал Пэлас», может стать заменой Диего Косте в «Челси».

Ранее сообщалось, что испанец конфликтует с главным тренером Антонио Конте и летом может отправиться в Китай.

Новый рулевой «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс намерен удержать одного из своих лидеров в команде, но «Челси» готов к решительным шагам и в январе может сделать официальное предложение по трансферу 26-летнего игрока.

В текущем сезоне Бентеке сыграл 19 матчей за свой клуб, забил восемь мячей и отдал один голевой пас.