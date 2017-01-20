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Бентеке может стать игроком «Челси»

20 января 2017, 20:21
5

Бельгийский нападающий Кристиан Бентеке, в настоящее время выступающий за «Кристал Пэлас», может стать заменой Диего Косте в «Челси».

Ранее сообщалось, что испанец конфликтует с главным тренером Антонио Конте и летом может отправиться в Китай.

Новый рулевой «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс намерен удержать одного из своих лидеров в команде, но «Челси» готов к решительным шагам и в январе может сделать официальное предложение по трансферу 26-летнего игрока.

В текущем сезоне Бентеке сыграл 19 матчей за свой клуб, забил восемь мячей и отдал один голевой пас.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Кристал Пэлас Челси Коста Диего Бентеке Кристиан
Комментарии (5)
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Kulimen
1484943433
Это не уровень Челси. Лучше Лукаку выкупать.
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Хотел же ставить на ничью
1484946192
кто такой?
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Аристократ Олжик
1484956551
Ну вообще такой мусор брать будем что ли?
Ответить
andreyd57
1484966794
Где он до этого был, в Ливере кажется? Кристалл тоже от него отделаться хочет. Никому он не нужен!
Ответить
калач
1485074970
Бентеке не с этой планеты
Ответить
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