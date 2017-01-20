Директор «Томи»: «Надеемся, что финансирование начнется в январе»

Директор «Томи» Игорь Кудряшов надеется на то, что губернатор области Сергей Жвачкин сдержит свое слово в вопросе финансирования клуба.

Ранее глава региона заявил, что финансирование команды начнется в январе.

«У нас пока новостей по финансированию нет, работаем, но ситуация никак не меняется. Команда уезжает на сборы 23 января, по-прежнему ждем финансов, чтоб их можно было распределять как-то, открыть заявочное окно и дальше двигаться.

Все, что зависит от нас, мы делаем, команда готовится к весенней части чемпионата. Надеемся на слова губернатора и президента клуба Жвачкина, что финансирование начнется в январе», – сказал руководитель клуба.

По итогам 17-ти туров РФПЛ «Томь» замыкает турнирную таблицу.