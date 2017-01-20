Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Директор «Томи»: «Надеемся, что финансирование начнется в январе»

    Директор «Томи» Игорь Кудряшов надеется на то, что губернатор области Сергей Жвачкин сдержит свое слово в вопросе финансирования клуба.

    Ранее глава региона заявил, что финансирование команды начнется в январе.

    «У нас пока новостей по финансированию нет, работаем, но ситуация никак не меняется. Команда уезжает на сборы 23 января, по-прежнему ждем финансов, чтоб их можно было распределять как-то, открыть заявочное окно и дальше двигаться.

    Все, что зависит от нас, мы делаем, команда готовится к весенней части чемпионата. Надеемся на слова губернатора и президента клуба Жвачкина, что финансирование начнется в январе», – сказал руководитель клуба.

    По итогам 17-ти туров РФПЛ «Томь» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 16:41

      Как говорится :надейся и жди.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 января 2017, 16:25

      Надо ехать в Москву: "Папа,дай денег !"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 20 января 2017, 15:03

      Можно уже сняться с чемпионата, а деньги по карманам распихать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 января 2017, 14:17

      Январь уже заканчивается...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > пряник929 20 января 2017, 15:50

      А он обещал в этом январе начать финансировать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 20 января 2017, 16:08

      После 20. Трамп придет и сразу "мир, дружба, жвачка".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11