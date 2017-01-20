Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обамеянг не собирается переходить в «Баварию»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что думает о возможном переходе в другой клуб. Но он четко дал понять, что это точно не будет «Бавария».

    «Я не могу предвидеть будущее и с уверенностью сказать, сколько я буду играть за «Боруссию». Сейчас я здесь, и мне нравится играть за этот клуб, но я не знаю, сколько лет проведу в Дортмунде – два, пять или, может быть, десять.

    Возможно, летом появится клуб, предложение которого устроит «Боруссию». Но сейчас я об этом совсем не думаю и сосредоточен на работе с командой.

    «Бавария»? Я туда никогда не перейду», – приводит слова Обамеянга Sport1.de.

    В текущем сезоне 27-летний нападающий провел на поле 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 25 января 2017, 20:57

      красава !)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2017, 11:39

      Широков, Быстров, Дзюба и Жирков уже никогда не перешли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2017, 11:09

      Так его вроде никто и не звал.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11