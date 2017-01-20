Обамеянг не собирается переходить в «Баварию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что думает о возможном переходе в другой клуб. Но он четко дал понять, что это точно не будет «Бавария».

«Я не могу предвидеть будущее и с уверенностью сказать, сколько я буду играть за «Боруссию». Сейчас я здесь, и мне нравится играть за этот клуб, но я не знаю, сколько лет проведу в Дортмунде – два, пять или, может быть, десять.

Возможно, летом появится клуб, предложение которого устроит «Боруссию». Но сейчас я об этом совсем не думаю и сосредоточен на работе с командой.

«Бавария»? Я туда никогда не перейду», – приводит слова Обамеянга Sport1.de.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел на поле 15 матчей в Бундеслиге, в которых забил 16 голов.