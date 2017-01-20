Фанаты «Вест Хэма» разбили автомобиль Пайета

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет подвергся нападению. В полицию поступило заявление о том, что неизвестные бросили в его дорогой автомобиль камень. Машина повреждена, у нее полностью разбито лобовое стекло. Полиция подозревает в этом фанатов «Вест Хэма», которые недовольны решением футболиста покинуть команду и вернуться в «Марсель».

Ранее главный тренер клуба Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. Сам футболист заявил, что больше никогда в жизни не наденет футболку с эмблемой «Вест Хэма».