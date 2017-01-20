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    Фанаты «Вест Хэма» разбили автомобиль Пайета

    Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет подвергся нападению. В полицию поступило заявление о том, что неизвестные бросили в его дорогой автомобиль камень. Машина повреждена, у нее полностью разбито лобовое стекло. Полиция подозревает в этом фанатов «Вест Хэма», которые недовольны решением футболиста покинуть команду и вернуться в «Марсель».

    Ранее главный тренер клуба Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. Сам футболист заявил, что больше никогда в жизни не наденет футболку с эмблемой «Вест Хэма».

    Источник: Daily Mail

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    20.01.2017 10:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 января 2017, 21:22

      нахрена продлевал на пятилетку

      0
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      Рейтинг: +9

      I ash-k-a 20 января 2017, 20:41

      Машина повреждена, у неё разбито ПОЛНОСТЬЮ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.., прям смешно

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 января 2017, 15:38

      Жестко но наверно справедливо.Нельзя так относится к клубу за который играешь.

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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 13:49

      Хорошо что так обошлось .

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2017, 11:08

      Получит Димон страховку, то и делов. Помню, когда Левандовски собирался из Дортмунда к нам переходить, так с его ML-ки колёса поснимали. Для пострадавших - неплохой пиар.

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