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    Экс-тренер «Анжи» и «Урала» возглавил литовский «Тракай»

    Бывший тренер «Анжи» и «Урала» Олег Василенко возглавил «Тракай», сообщает пресс-служба клуба.

    «Тракай» подкупил меня своими амбициями. Когда я впервые общался с президентом, я понял, что он живет этим клубом. Что касается команды, то мне было достаточно двух тренировок, которые я видел, чтобы понять, что это не отдельные группы игроков, это настоящая команда. Команда, которая считает, что может быть еще сильнее», – сказал Василенко после подписания всех необходимых бумаг.

    Стоит отметить, что Василенко перешел из рижского клуба «РФШ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 20 января 2017, 12:03

      Название интересное, а результат такой жеже???

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