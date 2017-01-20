Экс-тренер «Анжи» и «Урала» возглавил литовский «Тракай»

Бывший тренер «Анжи» и «Урала» Олег Василенко возглавил «Тракай», сообщает пресс-служба клуба.

«Тракай» подкупил меня своими амбициями. Когда я впервые общался с президентом, я понял, что он живет этим клубом. Что касается команды, то мне было достаточно двух тренировок, которые я видел, чтобы понять, что это не отдельные группы игроков, это настоящая команда. Команда, которая считает, что может быть еще сильнее», – сказал Василенко после подписания всех необходимых бумаг.

Стоит отметить, что Василенко перешел из рижского клуба «РФШ».