Бушманов станет тренером молодежной сборной России

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов займет аналогичную должность в молодежной сборной России. О назначении специалиста сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

«Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе», – заявил Симонян.

Бушманов принял «Спартак-2» в 2013-м году. Под его руководством команда вышла в ФНЛ, где на данный момент занимает шестую строчку. Прежде специалист работал старшим тренеров в дубле «Сатурна», а также в «Локомотиве» и «Химках».

На посту главного тренера молодежной команды России Бушманов сменит Николая Писарева.