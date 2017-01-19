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    Бушманов станет тренером молодежной сборной России

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов займет аналогичную должность в молодежной сборной России. О назначении специалиста сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

    «Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе», – заявил Симонян.

    Бушманов принял «Спартак-2» в 2013-м году. Под его руководством команда вышла в ФНЛ, где на данный момент занимает шестую строчку. Прежде специалист работал старшим тренеров в дубле «Сатурна», а также в «Локомотиве» и «Химках».

    На посту главного тренера молодежной команды России Бушманов сменит Николая Писарева.

    Источник: ТАСС

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    19.01.2017 16:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 19 января 2017, 22:53

      Давно надо было тренера молодёжки поменять , от Писарева никаких результатов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 января 2017, 21:11

      Пусть опыта набирается

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 19 января 2017, 21:02

      Хороший тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 19 января 2017, 18:58

      Аленичева тренером Спартак-2! Пусть молодёжи и рассказывает про стеночки и кружева. Их проще обучить.

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 19 января 2017, 17:39

      достойный выбор!

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 19 января 2017, 17:26

      Кто-то очень плохо русский язык знает!!! Даже склонять не умеет!!!

      0
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