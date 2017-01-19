Калешин: «Мне хочется верить, что «Кубань» не будет разочаровывать своих болельщиков»

Тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о том, как команда готовится ко второй части сезона. Напомним, что краснодарский коллектив ушел на зимний перерыв на 13-й строчке турнирной таблицы.

«Я думаю, что для первого сбора выбрано хорошее место. У нас качественные условия, хороший отель, в нашем полном распоряжении натуральное поле, находящееся прямо на территории гостиницы, в шаговой доступности. Помимо этого – восстановительный центр высокого уровня. У нас есть все предпосылки к тому, чтобы максимально качественно отработать на этом сборе. Главное, чтобы все ребята были здоровы и смогли выполнить ту программу, которую мы с тренерским штабом им предложим.

Мы обладаем хорошим, качественным составом, который способен играть гораздо лучше, нежели мы продемонстрировали в осенней части сезона. На сегодняшний день мы довольны теми игроками, которые находятся в нашем распоряжении. Конечно, мы бы, как тренеры, хотели усилить конкуренцию на нескольких позициях, но все же наша приоритетная цель сегодня – сохранить тех футболистов, которые находятся в нашей обойме, и продолжить развитие игры, развитие команды как коллектива. Вот такая задача стоит перед нами сейчас.

Каким видится весенний этап первенства? Мне хочется верить, что мы не будем разочаровывать своих болельщиков, будем показывать в каждой игре максимальный результат. При этом для меня важно, чтобы «Кубань» играла в современный футбол, который бы по достоинству оценили болельщики и гордились командой. Верю, что так и произойдет!» – сказал специалист.

Напомним, что «Кубань» проводит первый тренировочный сбор в турецкой Анталии.