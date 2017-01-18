Жирков: «Поеду ли я на ЧМ-2018? Будем смотреть по физическому состоянию и выступлениям в «Зените»

А что ты там забыл "хрустальный старичек", как в прочем и вся наша сборная. Хотя в принципе, если вылиите из группы, далеко ехать не нужно, по метро и по домам, смотреть на плазме как играют настоящие профессионалы.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного сборной России и рассказал об амбициях относительно чемпионата мира 2018-го года.
– Вас удивил вызов Черчесова?
– Тренеры следят за тобой. Если хорошо играешь в чемпионате, они это видят. Думаю, Черчесов учитывает разные аспекты. Берет и молодых игроков, которых надо просмотреть, и тех, кто лучше готов сейчас, и старый костяк сборной не игнорирует – от возрастных не отказывается.
– Вы до 2018 года в сборной дотянете?
– Не знаю, не знаю. Конечно, хочется сыграть на чемпионате мира. И не как в Бразилии – один тайм. Но все зависит от физического состояния.
– Многие говорят, что менять ветеранов пока некому.
– Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь – тоже не очень хорошо. Будем смотреть по физическому состоянию, по тому, как буду играть в «Зените». Все вместе учитывать.
33-летний Жирков присоединился к петербургскому клубу в январе 2016-го года.