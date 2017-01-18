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    Жирков: «Поеду ли я на ЧМ-2018? Будем смотреть по физическому состоянию и выступлениям в «Зените»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного сборной России и рассказал об амбициях относительно чемпионата мира 2018-го года.

    – Вас удивил вызов Черчесова?

    – Тренеры следят за тобой. Если хорошо играешь в чемпионате, они это видят. Думаю, Черчесов учитывает разные аспекты. Берет и молодых игроков, которых надо просмотреть, и тех, кто лучше готов сейчас, и старый костяк сборной не игнорирует – от возрастных не отказывается.

    – Вы до 2018 года в сборной дотянете?

    – Не знаю, не знаю. Конечно, хочется сыграть на чемпионате мира. И не как в Бразилии – один тайм. Но все зависит от физического состояния.

    – Многие говорят, что менять ветеранов пока некому.

    – Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь – тоже не очень хорошо. Будем смотреть по физическому состоянию, по тому, как буду играть в «Зените». Все вместе учитывать.

    33-летний Жирков присоединился к петербургскому клубу в январе 2016-го года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2017 21:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 января 2017, 06:38

      А что ты там забыл "хрустальный старичек", как в прочем и вся наша сборная. Хотя в принципе, если вылиите из группы, далеко ехать не нужно, по метро и по домам, смотреть на плазме как играют настоящие профессионалы.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 января 2017, 22:13

      Скорее Аршавин поедет.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 января 2017, 21:42

      Главное бороду до 18-го года не сбривать..
      а так Юра ещё всем покажет клыки тамбовские..)

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