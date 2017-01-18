Жирков: «Поеду ли я на ЧМ-2018? Будем смотреть по физическому состоянию и выступлениям в «Зените»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного сборной России и рассказал об амбициях относительно чемпионата мира 2018-го года.

– Вас удивил вызов Черчесова?

– Тренеры следят за тобой. Если хорошо играешь в чемпионате, они это видят. Думаю, Черчесов учитывает разные аспекты. Берет и молодых игроков, которых надо просмотреть, и тех, кто лучше готов сейчас, и старый костяк сборной не игнорирует – от возрастных не отказывается.

– Вы до 2018 года в сборной дотянете?

– Не знаю, не знаю. Конечно, хочется сыграть на чемпионате мира. И не как в Бразилии – один тайм. Но все зависит от физического состояния.

– Многие говорят, что менять ветеранов пока некому.

– Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь – тоже не очень хорошо. Будем смотреть по физическому состоянию, по тому, как буду играть в «Зените». Все вместе учитывать.

33-летний Жирков присоединился к петербургскому клубу в январе 2016-го года.