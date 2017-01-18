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    Семак летом будет стажироваться в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак грядущим летом пройдет стажировку в «Манчестер Сити». Об этом заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

    «Сергей Семак обязательно поедет в «Манчестер Сити», но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в «Сити». Думаю, это произойдет летом во время паузы», – сказал Газизов.

    Напомним, Семак возглавил «Уфу» в конце минувшего декабря, подписав контракт на 1,5 года. Ранее российский специалист входил в тренерский штаб «Зенита».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 18:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2017, 00:19

      Стажировка в клубе АПЛ это очень здорово!Надеюсь Сергею Богдановичу это поможет стать хорошим тренером!)

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 января 2017, 18:42

      Боюсь представить чему там научат... У Пепа сейчас игра плохо поставлена, выезжает на индивидуальных действиях игроков и то не всегда. Может к лету будет получше...

      -2
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      Рейтинг: +938

      Roma56 > panmon 18 января 2017, 20:57

      В любом случае хороший опыт

      2
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