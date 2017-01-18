Семак летом будет стажироваться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак грядущим летом пройдет стажировку в «Манчестер Сити». Об этом заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Сергей Семак обязательно поедет в «Манчестер Сити», но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в «Сити». Думаю, это произойдет летом во время паузы», – сказал Газизов.

Напомним, Семак возглавил «Уфу» в конце минувшего декабря, подписав контракт на 1,5 года. Ранее российский специалист входил в тренерский штаб «Зенита».

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